Пистолет для монтажной пены "Стандарт" СИБРТЕХ 88676, пластмассовый корпус
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Характеристики
Описание товара Пистолет для монтажной пены "Стандарт" СИБРТЕХ 88676, пластмассовый корпус
Пистолет для монтажной пены Сибртех «Стандарт» 88676 с пластмассовым корпусом применяется для герметизации швов, заполнения трещин и пустот, уплотнения дверных и оконных блоков. Увеличенная камера пенообразования обеспечивает высокую производительность. Трещоточный регулировочный винт позволяет плавно дозировать подачу монтажной пены. Инструмент пригодится для строительных, ремонтных и отделочных работ.
Преимущества
- Надежность и долговечность — адаптер и корпус изготовлены из ударопрочного пластика.
- Устойчивость к коррозии — курок, ствол, впускной и выпускной клапаны выполнены из «нержавейки».
- Простое использование — с инструментом легко справится пользователь без специальных знаний.
- Комфортная работа — эргономичная рукоятка удобно ложится в руку.
- Длительная работа без ощущения усталости — пистолет весит всего 264 г.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Пистолет для монтажной пены Сибртех «Стандарт» 88676 с пластмассовым корпусом применяется для герметизации швов, заполнения трещин и пустот, уплотнения дверных и оконных блоков. Увеличенная камера пенообразования обеспечивает высокую производительность. Трещоточный регулировочный винт позволяет плавно дозировать подачу монтажной пены. Инструмент пригодится для строительных, ремонтных и отделочных работ.
Преимущества
- Надежность и долговечность — адаптер и корпус изготовлены из ударопрочного пластика.
- Устойчивость к коррозии — курок, ствол, впускной и выпускной клапаны выполнены из «нержавейки».
- Простое использование — с инструментом легко справится пользователь без специальных знаний.
- Комфортная работа — эргономичная рукоятка удобно ложится в руку.
- Длительная работа без ощущения усталости — пистолет весит всего 264 г.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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