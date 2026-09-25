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Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, "полуоткрытый", противовес, круглый шток 8 мм купить с доставкой в Москве
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Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, "полуоткрытый", противовес, круглый шток 8 мм

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Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, противовес, круглый шток 8 мм - фото 1
Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, противовес, круглый шток 8 мм - фото 2
Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, противовес, круглый шток 8 мм - фото 3
Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, противовес, круглый шток 8 мм - фото 4
Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, противовес, круглый шток 8 мм - фото 5
Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, противовес, круглый шток 8 мм - фото 6
Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, противовес, круглый шток 8 мм - фото 7
Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, противовес, круглый шток 8 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
полуоткрытый
Материал рукоятки
пластик, сталь
Объем картриджа, мл
310
  • Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, противовес, круглый шток 8 мм - фото 1
  • Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, противовес, круглый шток 8 мм - фото 2
  • Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, противовес, круглый шток 8 мм - фото 3
  • Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, противовес, круглый шток 8 мм - фото 4
  • Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, противовес, круглый шток 8 мм - фото 5
  • Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, противовес, круглый шток 8 мм - фото 6
  • Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, противовес, круглый шток 8 мм - фото 7
  • Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, противовес, круглый шток 8 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747490
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, "полуоткрытый", противовес, круглый шток 8 мм
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Конструкция
полуоткрытый
Материал рукоятки
пластик, сталь
Объем картриджа, мл
310
Комплектация
Пистолет для герметика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х18х6
Вес, г.
770

Описание товара Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, "полуоткрытый", противовес, круглый шток 8 мм

Пистолет для герметика Matrix 88666 полуоткрытого типа, с противовесом и круглым штоком диаметром 8 мм, предназначен для установки тубы объемом до 310 мл. Облегчает нанесение акриловой, силиконовой или другой смеси для герметизации швов, заполнения щелей и пустот, создания соединений. Установка картриджа в корпус занимает несколько секунд. Инструмент пригодится на строительной площадке, во время ремонта, также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — корпус изготовлен из инструментальной стали, рукоятка выполнена из ударопрочного пластика.
  • Экономичность — противокапельная система предотвращает чрезмерный расход герметизирующего состава.
  • Комфортная работа — гладкий шток упрощает подачу смеси, рукоятка смещена к центру корпуса, что обеспечивает хорошую балансировку.



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Отзывы о товаре Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, "полуоткрытый", противовес, круглый шток 8 мм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MATRIX
Конструкция
полуоткрытый
Материал рукоятки
пластик, сталь
Объем картриджа, мл
310
Комплектация
Пистолет для герметика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пистолет для герметика Matrix 88666 полуоткрытого типа, с противовесом и круглым штоком диаметром 8 мм, предназначен для установки тубы объемом до 310 мл. Облегчает нанесение акриловой, силиконовой или другой смеси для герметизации швов, заполнения щелей и пустот, создания соединений. Установка картриджа в корпус занимает несколько секунд. Инструмент пригодится на строительной площадке, во время ремонта, также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — корпус изготовлен из инструментальной стали, рукоятка выполнена из ударопрочного пластика.
  • Экономичность — противокапельная система предотвращает чрезмерный расход герметизирующего состава.
  • Комфортная работа — гладкий шток упрощает подачу смеси, рукоятка смещена к центру корпуса, что обеспечивает хорошую балансировку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, "полуоткрытый", противовес, круглый шток 8 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 740 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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