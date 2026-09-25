Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, "полуоткрытый", противовес, круглый шток 8 мм
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Характеристики
Описание товара Пистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, "полуоткрытый", противовес, круглый шток 8 мм
Пистолет для герметика Matrix 88666 полуоткрытого типа, с противовесом и круглым штоком диаметром 8 мм, предназначен для установки тубы объемом до 310 мл. Облегчает нанесение акриловой, силиконовой или другой смеси для герметизации швов, заполнения щелей и пустот, создания соединений. Установка картриджа в корпус занимает несколько секунд. Инструмент пригодится на строительной площадке, во время ремонта, также будет полезен в быту.
Преимущества
- Надежность и долговечность — корпус изготовлен из инструментальной стали, рукоятка выполнена из ударопрочного пластика.
- Экономичность — противокапельная система предотвращает чрезмерный расход герметизирующего состава.
- Комфортная работа — гладкий шток упрощает подачу смеси, рукоятка смещена к центру корпуса, что обеспечивает хорошую балансировку.
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Пистолет для герметика Matrix 88666 полуоткрытого типа, с противовесом и круглым штоком диаметром 8 мм, предназначен для установки тубы объемом до 310 мл. Облегчает нанесение акриловой, силиконовой или другой смеси для герметизации швов, заполнения щелей и пустот, создания соединений. Установка картриджа в корпус занимает несколько секунд. Инструмент пригодится на строительной площадке, во время ремонта, также будет полезен в быту.
Преимущества
- Надежность и долговечность — корпус изготовлен из инструментальной стали, рукоятка выполнена из ударопрочного пластика.
- Экономичность — противокапельная система предотвращает чрезмерный расход герметизирующего состава.
- Комфортная работа — гладкий шток упрощает подачу смеси, рукоятка смещена к центру корпуса, что обеспечивает хорошую балансировку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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