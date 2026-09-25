Пистолет для монтажной пены Matrix 88668
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Характеристики
Конструкция
игольчатый клапан
Материал рукоятки
полипропилен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
В наличии
Код товара: 747491
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Загружаем...
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Загружаем...
850 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Конструкция
игольчатый клапан
Материал рукоятки
полипропилен
Комплектация
Пистолет для монтажной пены - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х13х6
Вес, г.
430
Описание товара Пистолет для монтажной пены Matrix 88668
Пистолет для монтажной пены Matrix 88668
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
MATRIX
Конструкция
игольчатый клапан
Материал рукоятки
полипропилен
Комплектация
Пистолет для монтажной пены - 1 шт
Страна производитель
Китай
Пистолет для монтажной пены Matrix 88668
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - стоимость товара 850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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