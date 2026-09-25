Top.Mail.Ru
Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пистолет для монтажной пены Matrix 88668

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - фото 1
Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - фото 2
Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - фото 3
Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - фото 4
Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - фото 5
Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - фото 6
Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - фото 7
Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - фото 8
Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - фото 9
Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - фото 10
Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
игольчатый клапан
Материал рукоятки
полипропилен
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - фото 1
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - фото 2
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - фото 3
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - фото 4
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - фото 5
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - фото 6
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - фото 7
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - фото 8
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - фото 9
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - фото 10
  • Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747491
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пистолет для монтажной пены Matrix 88668
850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Конструкция
игольчатый клапан
Материал рукоятки
полипропилен
Комплектация
Пистолет для монтажной пены - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х13х6
Вес, г.
430

Описание товара Пистолет для монтажной пены Matrix 88668

Пистолет для монтажной пены Matrix 88668



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Пистолет для монтажной пены Matrix 88668




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MATRIX
Конструкция
игольчатый клапан
Материал рукоятки
полипропилен
Комплектация
Пистолет для монтажной пены - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Пистолет для монтажной пены Matrix 88668


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет для монтажной пены Matrix 88668 - стоимость товара 850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...