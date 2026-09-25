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Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 654608, качающийся купить с доставкой в Москве
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Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 654608, качающийся

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Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 654608, качающийся - фото 1
Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 654608, качающийся - фото 2
Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 654608, качающийся - фото 3
Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 654608, качающийся - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Дальность полива
10
Площадь полива
73
  • Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 654608, качающийся - фото 1
  • Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 654608, качающийся - фото 2
  • Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 654608, качающийся - фото 3
  • Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 654608, качающийся - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745278
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 654608, качающийся
1 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
есть
Дальность полива
10
Площадь полива
73
Форма участка полива
прямоугольник
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Ширина, см
13
Высота, см
6.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х5
Вес, г.
100

Описание товара Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 654608, качающийся

Пластиковый качающийся разбрызгиватель Palisad позволяет создать систему полива на участке, что значительно экономит время и силы пользователя. Благодаря специальным соплам он равномерно и интенсивно поливает растения, позволяя поддерживать оптимальный водный баланс на грядках, клумбах, в газоне. Осциллирующий разбрызгиватель оптимален для использования на прямоугольных площадках до 180 кв. м.

Отзывы о товаре Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 654608, качающийся




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
есть
Дальность полива
10
Площадь полива
73
Форма участка полива
прямоугольник
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Ширина, см
13
Высота, см
6.5
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Страна производитель
Китай
Описание
Пластиковый качающийся разбрызгиватель Palisad позволяет создать систему полива на участке, что значительно экономит время и силы пользователя. Благодаря специальным соплам он равномерно и интенсивно поливает растения, позволяя поддерживать оптимальный водный баланс на грядках, клумбах, в газоне. Осциллирующий разбрызгиватель оптимален для использования на прямоугольных площадках до 180 кв. м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 654608, качающийся - стоимость товара 1000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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