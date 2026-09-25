Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 654608, качающийся
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Дальность полива
10
Площадь полива
73
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб.
В наличии
Код товара: 745278
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
есть
Дальность полива
10
Площадь полива
73
Форма участка полива
прямоугольник
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Ширина, см
13
Высота, см
6.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х5
Вес, г.
100
Описание товара Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 654608, качающийся
Пластиковый качающийся разбрызгиватель Palisad позволяет создать систему полива на участке, что значительно экономит время и силы пользователя. Благодаря специальным соплам он равномерно и интенсивно поливает растения, позволяя поддерживать оптимальный водный баланс на грядках, клумбах, в газоне. Осциллирующий разбрызгиватель оптимален для использования на прямоугольных площадках до 180 кв. м.
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Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
есть
Дальность полива
10
Площадь полива
73
Форма участка полива
прямоугольник
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Ширина, см
13
Высота, см
6.5
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Страна производитель
Китай
Пластиковый качающийся разбрызгиватель Palisad позволяет создать систему полива на участке, что значительно экономит время и силы пользователя. Благодаря специальным соплам он равномерно и интенсивно поливает растения, позволяя поддерживать оптимальный водный баланс на грядках, клумбах, в газоне. Осциллирующий разбрызгиватель оптимален для использования на прямоугольных площадках до 180 кв. м.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 654608, качающийся - стоимость товара 1000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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