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Распылитель веерный GRINDA GO-15, пластиковый, 15 форсунок (8-427683) купить с доставкой в Москве
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Распылитель веерный GRINDA GO-15, пластиковый, 15 форсунок (8-427683)

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Распылитель веерный GRINDA GO-15, пластиковый, 15 форсунок (8-427683) - фото 1
Распылитель веерный GRINDA GO-15, пластиковый, 15 форсунок (8-427683) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Количество сопел
15
Площадь полива
0
  • Распылитель веерный GRINDA GO-15, пластиковый, 15 форсунок (8-427683) - фото 1
  • Распылитель веерный GRINDA GO-15, пластиковый, 15 форсунок (8-427683) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696979
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Распылитель веерный GRINDA GO-15, пластиковый, 15 форсунок (8-427683)
1 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Количество сопел
15
Площадь полива
0
Форма участка полива
прямоугольник
Ширина, см
12
Высота, см
47
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х16х12
Вес, г.
500

Описание товара Распылитель веерный GRINDA GO-15, пластиковый, 15 форсунок (8-427683)

Распылитель осциллирующий CLASSIC Quick-Connection System Grinda 8-427683_z01 предназначен для организации системы полива газона, либо садовых грядок или клумб прямоугольной формы. Устройство выполнено из ударопрочного пластика для сохранения длительного срока службы: мелкоячеистый фильтр изготовлен из нержавеющей стали, составляющие имеют защиту от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей и повреждений. К водопроводному шлангу подключается с помощью соединителя. Площадь орошаемой поверхности легко и плавно регулируется. Орошение осуществляется через 15 сопел, расположенных на дождевателе. На входе установлен сетчатый фильтр для предотвращения засорения агрегата.

Отзывы о товаре Распылитель веерный GRINDA GO-15, пластиковый, 15 форсунок (8-427683)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Количество сопел
15
Площадь полива
0
Форма участка полива
прямоугольник
Ширина, см
12
Высота, см
47
Страна производитель
Китай
Описание
Распылитель осциллирующий CLASSIC Quick-Connection System Grinda 8-427683_z01 предназначен для организации системы полива газона, либо садовых грядок или клумб прямоугольной формы. Устройство выполнено из ударопрочного пластика для сохранения длительного срока службы: мелкоячеистый фильтр изготовлен из нержавеющей стали, составляющие имеют защиту от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей и повреждений. К водопроводному шлангу подключается с помощью соединителя. Площадь орошаемой поверхности легко и плавно регулируется. Орошение осуществляется через 15 сопел, расположенных на дождевателе. На входе установлен сетчатый фильтр для предотвращения засорения агрегата.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель веерный GRINDA GO-15, пластиковый, 15 форсунок (8-427683) - этот товар вы можете купить по цене 1040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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