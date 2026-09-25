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Пистолет-распылитель (металлический PALISAD 65165, регулируемая форсунка, курок сзади), LUXE купить с доставкой в Москве
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Пистолет-распылитель (металлический PALISAD 65165, регулируемая форсунка, курок сзади), LUXE

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Пистолет-распылитель (металлический PALISAD 65165, регулируемая форсунка, курок сзади), LUXE - фото 1
Пистолет-распылитель (металлический PALISAD 65165, регулируемая форсунка, курок сзади), LUXE - фото 2
Пистолет-распылитель (металлический PALISAD 65165, регулируемая форсунка, курок сзади), LUXE - фото 3
Пистолет-распылитель (металлический PALISAD 65165, регулируемая форсунка, курок сзади), LUXE - фото 4
Пистолет-распылитель (металлический PALISAD 65165, регулируемая форсунка, курок сзади), LUXE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
металл
Тип фитинга
штуцер
Количество режимов полива
3
  • Пистолет-распылитель (металлический PALISAD 65165, регулируемая форсунка, курок сзади), LUXE - фото 1
  • Пистолет-распылитель (металлический PALISAD 65165, регулируемая форсунка, курок сзади), LUXE - фото 2
  • Пистолет-распылитель (металлический PALISAD 65165, регулируемая форсунка, курок сзади), LUXE - фото 3
  • Пистолет-распылитель (металлический PALISAD 65165, регулируемая форсунка, курок сзади), LUXE - фото 4
  • Пистолет-распылитель (металлический PALISAD 65165, регулируемая форсунка, курок сзади), LUXE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745270
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пистолет-распылитель (металлический PALISAD 65165, регулируемая форсунка, курок сзади), LUXE
1 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
пистолет поливочный
Материал
металл
Тип фитинга
штуцер
Количество режимов полива
3
Фиксатор для длительного полива
да
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
25х14х3
Вес, г.
240

Описание товара Пистолет-распылитель (металлический PALISAD 65165, регулируемая форсунка, курок сзади), LUXE

Металлический пистолет-распылитель Palisad LUXE 65165, с регулируемой форсункой и курком сзади, рассчитан на установку в любые поливочные устройства ТМ Palisad. С ним гораздо удобнее осуществлять орошение растений, мыть дорожки и т.д. Благодаря пистолетной конструкции распылитель выдает жесткую струю воды, работает в режиме «туман» или обеспечивает конусное распыление, поэтому можно быстро поливать большие участки, ориентируясь на тип посадок.

Преимущества

  • Надежная конструкция — корпус выполнен из стали и высококачественного ABS-пластика.
  • Полив растений любого типа — плавная регулировка форсунки обеспечивает возможность выбора подходящего режима струи.
  • Курок сзади — на него не нужно нажимать пальцем, достаточно зажать пистолет в руке.
  • Возможность непрерывного полива — пистолет оснащен курком с механизмом фиксации, постоянно держать на нем руку не придется.
  • Коннектор с аквастопом — если отсоединить пистолет от шланга, подача воды тут же прекратится.
  • Удобство работы — пистолет имеет эргономичную рукоятку с антискользящей резиновой вставкой.

Отзывы о товаре Пистолет-распылитель (металлический PALISAD 65165, регулируемая форсунка, курок сзади), LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
пистолет поливочный
Материал
металл
Тип фитинга
штуцер
Количество режимов полива
3
Фиксатор для длительного полива
да
Страна производитель
Тайвань
Описание

Металлический пистолет-распылитель Palisad LUXE 65165, с регулируемой форсункой и курком сзади, рассчитан на установку в любые поливочные устройства ТМ Palisad. С ним гораздо удобнее осуществлять орошение растений, мыть дорожки и т.д. Благодаря пистолетной конструкции распылитель выдает жесткую струю воды, работает в режиме «туман» или обеспечивает конусное распыление, поэтому можно быстро поливать большие участки, ориентируясь на тип посадок.

Преимущества

  • Надежная конструкция — корпус выполнен из стали и высококачественного ABS-пластика.
  • Полив растений любого типа — плавная регулировка форсунки обеспечивает возможность выбора подходящего режима струи.
  • Курок сзади — на него не нужно нажимать пальцем, достаточно зажать пистолет в руке.
  • Возможность непрерывного полива — пистолет оснащен курком с механизмом фиксации, постоянно держать на нем руку не придется.
  • Коннектор с аквастопом — если отсоединить пистолет от шланга, подача воды тут же прекратится.
  • Удобство работы — пистолет имеет эргономичную рукоятку с антискользящей резиновой вставкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет-распылитель (металлический PALISAD 65165, регулируемая форсунка, курок сзади), LUXE - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1020 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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