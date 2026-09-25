Пистолет-распылитель (металлический PALISAD 65165, регулируемая форсунка, курок сзади), LUXE
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Характеристики
Описание товара Пистолет-распылитель (металлический PALISAD 65165, регулируемая форсунка, курок сзади), LUXE
Металлический пистолет-распылитель Palisad LUXE 65165, с регулируемой форсункой и курком сзади, рассчитан на установку в любые поливочные устройства ТМ Palisad. С ним гораздо удобнее осуществлять орошение растений, мыть дорожки и т.д. Благодаря пистолетной конструкции распылитель выдает жесткую струю воды, работает в режиме «туман» или обеспечивает конусное распыление, поэтому можно быстро поливать большие участки, ориентируясь на тип посадок.
Преимущества
- Надежная конструкция — корпус выполнен из стали и высококачественного ABS-пластика.
- Полив растений любого типа — плавная регулировка форсунки обеспечивает возможность выбора подходящего режима струи.
- Курок сзади — на него не нужно нажимать пальцем, достаточно зажать пистолет в руке.
- Возможность непрерывного полива — пистолет оснащен курком с механизмом фиксации, постоянно держать на нем руку не придется.
- Коннектор с аквастопом — если отсоединить пистолет от шланга, подача воды тут же прекратится.
- Удобство работы — пистолет имеет эргономичную рукоятку с антискользящей резиновой вставкой.
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Металлический пистолет-распылитель Palisad LUXE 65165, с регулируемой форсункой и курком сзади, рассчитан на установку в любые поливочные устройства ТМ Palisad. С ним гораздо удобнее осуществлять орошение растений, мыть дорожки и т.д. Благодаря пистолетной конструкции распылитель выдает жесткую струю воды, работает в режиме «туман» или обеспечивает конусное распыление, поэтому можно быстро поливать большие участки, ориентируясь на тип посадок.
Преимущества
- Надежная конструкция — корпус выполнен из стали и высококачественного ABS-пластика.
- Полив растений любого типа — плавная регулировка форсунки обеспечивает возможность выбора подходящего режима струи.
- Курок сзади — на него не нужно нажимать пальцем, достаточно зажать пистолет в руке.
- Возможность непрерывного полива — пистолет оснащен курком с механизмом фиксации, постоянно держать на нем руку не придется.
- Коннектор с аквастопом — если отсоединить пистолет от шланга, подача воды тут же прекратится.
- Удобство работы — пистолет имеет эргономичную рукоятку с антискользящей резиновой вставкой.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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