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Распылитель стационарный GRINDA RX-2, с шестерённой передачей, пластиковый, на подставке, PROLine (429303) купить с доставкой в Москве
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Распылитель стационарный GRINDA RX-2, с шестерённой передачей, пластиковый, на подставке, PROLine (429303)

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Распылитель стационарный GRINDA RX-2, с шестерённой передачей, пластиковый, на подставке, PROLine (429303) - фото 1
Распылитель стационарный GRINDA RX-2, с шестерённой передачей, пластиковый, на подставке, PROLine (429303) - фото 2
Распылитель стационарный GRINDA RX-2, с шестерённой передачей, пластиковый, на подставке, PROLine (429303) - фото 3
Распылитель стационарный GRINDA RX-2, с шестерённой передачей, пластиковый, на подставке, PROLine (429303) - фото 4
Распылитель стационарный GRINDA RX-2, с шестерённой передачей, пластиковый, на подставке, PROLine (429303) - фото 5
Распылитель стационарный GRINDA RX-2, с шестерённой передачей, пластиковый, на подставке, PROLine (429303) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
стационарный
Количество режимов полива
3
Количество сопел
1
Площадь полива
0
  • Распылитель стационарный GRINDA RX-2, с шестерённой передачей, пластиковый, на подставке, PROLine (429303) - фото 1
  • Распылитель стационарный GRINDA RX-2, с шестерённой передачей, пластиковый, на подставке, PROLine (429303) - фото 2
  • Распылитель стационарный GRINDA RX-2, с шестерённой передачей, пластиковый, на подставке, PROLine (429303) - фото 3
  • Распылитель стационарный GRINDA RX-2, с шестерённой передачей, пластиковый, на подставке, PROLine (429303) - фото 4
  • Распылитель стационарный GRINDA RX-2, с шестерённой передачей, пластиковый, на подставке, PROLine (429303) - фото 5
  • Распылитель стационарный GRINDA RX-2, с шестерённой передачей, пластиковый, на подставке, PROLine (429303) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697005
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Распылитель стационарный GRINDA RX-2, с шестерённой передачей, пластиковый, на подставке, PROLine (429303)
1 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
стационарный
Количество режимов полива
3
Количество сопел
1
Площадь полива
0
Ширина, см
16
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х7
Вес, г.
678

Описание товара Распылитель стационарный GRINDA RX-2, с шестерённой передачей, пластиковый, на подставке, PROLine (429303)

Стационарный пластиковый распылитель на подставке GRINDA PROLine RX-2 429303 подходит для орошения частного участка. Предусмотрена возможность полива сектора любой величины, а также полного круга. Изготовлен из устойчивого к механическим повреждениям пластика, что гарантирует долгий срок службы. Подставка позволяет легко размещать распылитель в любом месте участка. Долговечная шестерённая передача обеспечивает плавный и надёжный ход механизма.

Отзывы о товаре Распылитель стационарный GRINDA RX-2, с шестерённой передачей, пластиковый, на подставке, PROLine (429303)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
стационарный
Количество режимов полива
3
Количество сопел
1
Площадь полива
0
Ширина, см
16
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Описание
Стационарный пластиковый распылитель на подставке GRINDA PROLine RX-2 429303 подходит для орошения частного участка. Предусмотрена возможность полива сектора любой величины, а также полного круга. Изготовлен из устойчивого к механическим повреждениям пластика, что гарантирует долгий срок службы. Подставка позволяет легко размещать распылитель в любом месте участка. Долговечная шестерённая передача обеспечивает плавный и надёжный ход механизма.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель стационарный GRINDA RX-2, с шестерённой передачей, пластиковый, на подставке, PROLine (429303) - стоимость товара 1030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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