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Пистолет поливочный РОСТОК Р-22, длина 7.5 - 22.5 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-22) купить с доставкой в Москве
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Пистолет поливочный РОСТОК Р-22, длина 7.5 - 22.5 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-22)

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Пистолет поливочный РОСТОК Р-22, длина 7.5 - 22.5 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-22) - фото 1
Пистолет поливочный РОСТОК Р-22, длина 7.5 - 22.5 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-22) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
адаптер
Количество режимов полива
7
  • Пистолет поливочный РОСТОК Р-22, длина 7.5 - 22.5 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-22) - фото 1
  • Пистолет поливочный РОСТОК Р-22, длина 7.5 - 22.5 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-22) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696976
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пистолет поливочный РОСТОК Р-22, длина 7.5 - 22.5 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-22)
1 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
адаптер
Количество режимов полива
7
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Ширина, см
23.5
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х1
Вес, г.
680

Описание товара Пистолет поливочный РОСТОК Р-22, длина 7.5 - 22.5 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-22)

Набор поливочный РОСТОК 428498-22, предназначен для полива растений. Небольшой вес набора существенно снижает усталость при выполнении поливочных работ. Шланг не перекручивается и не заламывается. Компактные размеры упрощаются процесс хранения и транспортировки. Способность шланга удлиняться до 3-х раз под напором воды позволяет значительно расширить зону полива. Форма и напор струи на выходе регулируется путем выбора одного из семи режимов распылителя (жесткая струя, душ, плоская струя, центр, конус, слабая струя, аэрирование) для более бережного полива любых садовых культур. Рабочее давление - 3 атм. Не рекомендуется использовать набор при давлении воды более 5 атм.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный РОСТОК Р-22, длина 7.5 - 22.5 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-22)




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
адаптер
Количество режимов полива
7
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Ширина, см
23.5
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Описание
Набор поливочный РОСТОК 428498-22, предназначен для полива растений. Небольшой вес набора существенно снижает усталость при выполнении поливочных работ. Шланг не перекручивается и не заламывается. Компактные размеры упрощаются процесс хранения и транспортировки. Способность шланга удлиняться до 3-х раз под напором воды позволяет значительно расширить зону полива. Форма и напор струи на выходе регулируется путем выбора одного из семи режимов распылителя (жесткая струя, душ, плоская струя, центр, конус, слабая струя, аэрирование) для более бережного полива любых садовых культур. Рабочее давление - 3 атм. Не рекомендуется использовать набор при давлении воды более 5 атм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный РОСТОК Р-22, длина 7.5 - 22.5 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-22) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1060 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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