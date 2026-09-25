Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4", (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
В наличии
Код товара: 745106
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1 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
поливочный набор
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
10
Высота, см
4.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х4
Вес, г.
270
Описание товара Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4", (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный
Латунный набор Palisad 66211 предназначен для шлангов диаметром 3/4 дюйма и включает переходник и 2 соединителя, в том числе оснащенный клапаном «аквастоп». Позволяет нарастить шланг и присоединить его к поливочной линии. Используется для монтажа системы орошения на приусадебном участке. Переходник и коннекторы имеют стандартные размеры и совместимы с тройниками, быстросъемными соединителями и другими элементами всех поливочных систем Palisad
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Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
поливочный набор
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
10
Высота, см
4.2
Страна производитель
Китай
Латунный набор Palisad 66211 предназначен для шлангов диаметром 3/4 дюйма и включает переходник и 2 соединителя, в том числе оснащенный клапаном «аквастоп». Позволяет нарастить шланг и присоединить его к поливочной линии. Используется для монтажа системы орошения на приусадебном участке. Переходник и коннекторы имеют стандартные размеры и совместимы с тройниками, быстросъемными соединителями и другими элементами всех поливочных систем Palisad
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Набор для соединения шлангов PALISAD 66211, 3/4", (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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