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Пистолет-распылитель PALISAD 65160, 8 режимов, двухкомпонентная рукоятка купить с доставкой в Москве
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Пистолет-распылитель PALISAD 65160, 8 режимов, двухкомпонентная рукоятка

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Пистолет-распылитель PALISAD 65160, 8 режимов, двухкомпонентная рукоятка - фото 1
Пистолет-распылитель PALISAD 65160, 8 режимов, двухкомпонентная рукоятка - фото 2
Пистолет-распылитель PALISAD 65160, 8 режимов, двухкомпонентная рукоятка - фото 3
Пистолет-распылитель PALISAD 65160, 8 режимов, двухкомпонентная рукоятка - фото 4
Пистолет-распылитель PALISAD 65160, 8 режимов, двухкомпонентная рукоятка - фото 5
Пистолет-распылитель PALISAD 65160, 8 режимов, двухкомпонентная рукоятка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Количество режимов полива
8
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65160, 8 режимов, двухкомпонентная рукоятка - фото 1
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65160, 8 режимов, двухкомпонентная рукоятка - фото 2
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65160, 8 режимов, двухкомпонентная рукоятка - фото 3
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65160, 8 режимов, двухкомпонентная рукоятка - фото 4
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65160, 8 режимов, двухкомпонентная рукоятка - фото 5
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65160, 8 режимов, двухкомпонентная рукоятка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745268
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пистолет-распылитель PALISAD 65160, 8 режимов, двухкомпонентная рукоятка
630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
пистолет поливочный
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Количество режимов полива
8
Регулятор расхода воды
да
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
23х15х7
Вес, г.
190

Описание товара Пистолет-распылитель PALISAD 65160, 8 режимов, двухкомпонентная рукоятка

Пистолет-распылитель Palisad 65160 с 8 режимами и двухкомпонентной рукояткой совместим с любыми системами полива ТМ Palisad. Помогает быстро полить огород, сад, газон, очистить дорожки и рабочий инвентарь. Простая, но надежная конструкция пистолета позволяет использовать его для решения бытовых и профессиональных задач.

Преимущества

  • 8 режимов полива — можно выбрать подходящий вариант распыления в зависимости от типа работ.
  • Надежность — корпус из ABS-пластика отличается прочностью и долговечностью.
  • Удобное управление — плавающий курок позволяет осуществлять непрерывный полив, а также регулировать напор воды.
  • Быстросъемный коннектор с функцией «аквастоп» — подача воды прекращается сразу после отсоединения пистолета от шланга.
  • Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.

Отзывы о товаре Пистолет-распылитель PALISAD 65160, 8 режимов, двухкомпонентная рукоятка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
пистолет поливочный
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Количество режимов полива
8
Регулятор расхода воды
да
Страна производитель
Тайвань
Описание

Пистолет-распылитель Palisad 65160 с 8 режимами и двухкомпонентной рукояткой совместим с любыми системами полива ТМ Palisad. Помогает быстро полить огород, сад, газон, очистить дорожки и рабочий инвентарь. Простая, но надежная конструкция пистолета позволяет использовать его для решения бытовых и профессиональных задач.

Преимущества

  • 8 режимов полива — можно выбрать подходящий вариант распыления в зависимости от типа работ.
  • Надежность — корпус из ABS-пластика отличается прочностью и долговечностью.
  • Удобное управление — плавающий курок позволяет осуществлять непрерывный полив, а также регулировать напор воды.
  • Быстросъемный коннектор с функцией «аквастоп» — подача воды прекращается сразу после отсоединения пистолета от шланга.
  • Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет-распылитель PALISAD 65160, 8 режимов, двухкомпонентная рукоятка - данный товар вы можете купить по цене 630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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