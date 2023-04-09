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Распределитель поливочный РОСТОК RS-4, 3/4?, четырехканальный, с внутренней резьбой (426378) купить с доставкой в Москве
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Распределитель поливочный РОСТОК RS-4, 3/4?, четырехканальный, с внутренней резьбой (426378)

1 Отзывы
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Распределитель поливочный РОСТОК RS-4, 3/4?, четырехканальный, с внутренней резьбой (426378)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Количество сопел
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696943
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Распределитель поливочный РОСТОК RS-4, 3/4?, четырехканальный, с внутренней резьбой (426378)
610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Количество сопел
4
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Ширина, см
7.5
Высота, см
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х1
Вес, г.
205

Описание товара Распределитель поливочный РОСТОК RS-4, 3/4?, четырехканальный, с внутренней резьбой (426378)

Распределитель РОСТОК 426378 используется для подключения сразу 4-х водозаборных линий к трубе водопровода или крану с внешней резьбой 3/4 дюйм. Распределитель изготовлен из качественного ABS-пластика, благодаря чему отличается прочностью, длительным сроком службы. Оснащен четырьмя соединителями типа Standart с уплотнителями из EPDM-резины, что обеспечивает надежное, герметичное соединение.

Отзывы о товаре Распределитель поливочный РОСТОК RS-4, 3/4?, четырехканальный, с внутренней резьбой (426378)

Источник: Яндекс Маркет
09.04.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая качественная упаковка. Прочный. Спасибо продавцу



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Количество сопел
4
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Ширина, см
7.5
Высота, см
9
Страна производитель
Китай
Описание
Распределитель РОСТОК 426378 используется для подключения сразу 4-х водозаборных линий к трубе водопровода или крану с внешней резьбой 3/4 дюйм. Распределитель изготовлен из качественного ABS-пластика, благодаря чему отличается прочностью, длительным сроком службы. Оснащен четырьмя соединителями типа Standart с уплотнителями из EPDM-резины, что обеспечивает надежное, герметичное соединение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая качественная упаковка. Прочный. Спасибо продавцу


Распределитель поливочный РОСТОК RS-4, 3/4?, четырехканальный, с внутренней резьбой (426378) - данный товар вы можете купить по цене 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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