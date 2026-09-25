Разветвитель четырёхканальный PALISAD 66425, 1/2"-3/4", регулируемый
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
В наличии
Код товара: 745119
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630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
разветвитель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Регулятор расхода воды
да
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х8
Вес, г.
220
Описание товара Разветвитель четырёхканальный PALISAD 66425, 1/2"-3/4", регулируемый
Регулируемый четырехканальный разветвитель Palisad 66425 подключает 4 магистрали к водопроводному отводу или крану диаметром 1/2" или 3/4". Переходник входит в комплект. Разветвитель позволяет использовать шланги разного диаметра и будет полезен для организации системы орошения на участке большой площади.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — разветвитель изготовлен из высококачественного ABS-пластика.
- Поворотные регуляторы — можно включать, изменять и отключать напор воды.
- Универсальность — штуцерные выходы подходят для адаптеров и быстросъемных соединителей всех систем полива Palisad.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
разветвитель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Регулятор расхода воды
да
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Регулируемый четырехканальный разветвитель Palisad 66425 подключает 4 магистрали к водопроводному отводу или крану диаметром 1/2" или 3/4". Переходник входит в комплект. Разветвитель позволяет использовать шланги разного диаметра и будет полезен для организации системы орошения на участке большой площади.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — разветвитель изготовлен из высококачественного ABS-пластика.
- Поворотные регуляторы — можно включать, изменять и отключать напор воды.
- Универсальность — штуцерные выходы подходят для адаптеров и быстросъемных соединителей всех систем полива Palisad.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Разветвитель четырёхканальный PALISAD 66425, 1/2"-3/4", регулируемый - данный товар вы можете купить по цене 630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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