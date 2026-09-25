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Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66260, 3/4" купить с доставкой в Москве
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Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66260, 3/4"

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Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66260, 3/4&quot; - фото 1
Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66260, 3/4&quot; - фото 2
Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66260, 3/4&quot; - фото 3
Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66260, 3/4&quot; - фото 4
Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66260, 3/4&quot; - фото 5
Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66260, 3/4&quot; - фото 6
Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66260, 3/4&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
  • Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66260, 3/4&quot; - фото 1
  • Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66260, 3/4&quot; - фото 2
  • Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66260, 3/4&quot; - фото 3
  • Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66260, 3/4&quot; - фото 4
  • Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66260, 3/4&quot; - фото 5
  • Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66260, 3/4&quot; - фото 6
  • Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66260, 3/4&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745110
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66260, 3/4"
650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
соединитель
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
11.5
Высота, см
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х4
Вес, г.
110

Описание товара Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66260, 3/4"

Быстросъемный латунный соединитель Palisad 66260 — переходник для присоединения шланга диаметром 3/4"" к водопроводной системе. Совместим с тройниками, адаптерами и наборами Palisad: 65825, 65850, 65820, 65840, 65830 66210, 65276. 66565, 66568. Пригодится дачникам и сотрудникам коммунальных служб для ухода за растениями в саду, на огороде, в парке, на придомовой территории и т. д.

Отзывы о товаре Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66260, 3/4"




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
соединитель
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
11.5
Высота, см
4
Страна производитель
Китай
Описание
Быстросъемный латунный соединитель Palisad 66260 — переходник для присоединения шланга диаметром 3/4"" к водопроводной системе. Совместим с тройниками, адаптерами и наборами Palisad: 65825, 65850, 65820, 65840, 65830 66210, 65276. 66565, 66568. Пригодится дачникам и сотрудникам коммунальных служб для ухода за растениями в саду, на огороде, в парке, на придомовой территории и т. д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66260, 3/4" - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 650 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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