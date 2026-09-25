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Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE купить с доставкой в Москве
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Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE

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Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 1
Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 2
Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 3
Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 4
Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 5
Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 6
Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 7
Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 8
Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 9
Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 10
Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 11
Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
металл
Количество режимов полива
1
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 1
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 2
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 3
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 4
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 5
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 6
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 7
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 8
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 9
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 10
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 11
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745291
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE
660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
пистолет поливочный
Материал
металл
Количество режимов полива
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х4
Вес, г.
180

Описание товара Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE

Металлический пистолет-распылитель Palisad LUXE 65798 с курком и регулируемой форсункой обеспечивает подачу жесткой струи воды, конусное распыление и работу в режиме «туман», поэтому позволяет быстро поливать большие участки. Также с его помощью можно очистить дорожки, промыть садовый инвентарь и выполнить другие работы на загородном участке. Пистолет пригодится дачникам и работникам коммунальных служб.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — пистолет из ABS-пластика с резиновыми вставками и со стальной форсункой устойчив к механическим нагрузкам.
  • Плавная регулировка форсунки — можно выбрать оптимальный режим в зависимости от вида работ.
  • Удобная эксплуатация — подача и отключение напора производятся при помощи курка, менять режим полива не нужно.
  • Эргономичность — рукоятка с резиновыми вставками обеспечивает удобный захват и не выскальзывает из ладони, даже если на пистолет попадет вода.
  • Универсальность — распылитель можно использовать с любой системой полива ТМ Palisad.

Отзывы о товаре Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
пистолет поливочный
Материал
металл
Количество режимов полива
1
Страна производитель
Китай
Описание

Металлический пистолет-распылитель Palisad LUXE 65798 с курком и регулируемой форсункой обеспечивает подачу жесткой струи воды, конусное распыление и работу в режиме «туман», поэтому позволяет быстро поливать большие участки. Также с его помощью можно очистить дорожки, промыть садовый инвентарь и выполнить другие работы на загородном участке. Пистолет пригодится дачникам и работникам коммунальных служб.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — пистолет из ABS-пластика с резиновыми вставками и со стальной форсункой устойчив к механическим нагрузкам.
  • Плавная регулировка форсунки — можно выбрать оптимальный режим в зависимости от вида работ.
  • Удобная эксплуатация — подача и отключение напора производятся при помощи курка, менять режим полива не нужно.
  • Эргономичность — рукоятка с резиновыми вставками обеспечивает удобный захват и не выскальзывает из ладони, даже если на пистолет попадет вода.
  • Универсальность — распылитель можно использовать с любой системой полива ТМ Palisad.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет-распылитель PALISAD 65798, регулируемый, металлический, с курком, LUXE - купить по цене 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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