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Пистолет поливочный GRINDA S-8, 8 режимов, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429100) купить с доставкой в Москве
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Пистолет поливочный GRINDA S-8, 8 режимов, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429100)

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Пистолет поливочный GRINDA S-8, 8 режимов, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429100) - фото 1
Пистолет поливочный GRINDA S-8, 8 режимов, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429100) - фото 2
Пистолет поливочный GRINDA S-8, 8 режимов, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429100) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
  • Пистолет поливочный GRINDA S-8, 8 режимов, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429100) - фото 1
  • Пистолет поливочный GRINDA S-8, 8 режимов, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429100) - фото 2
  • Пистолет поливочный GRINDA S-8, 8 режимов, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429100) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696951
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пистолет поливочный GRINDA S-8, 8 режимов, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429100)
630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Ширина, см
17
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х7
Вес, г.
210

Описание товара Пистолет поливочный GRINDA S-8, 8 режимов, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429100)

Поливочный пистолет с регулятором напора GRINDA PROLine S-8, 8 режимов 429100 предназначен для направленного полива растений на садовом и дачном участке. Лёгкая и эргономичная рукоятка позволяет комфортно пользоваться инструментом одной рукой и предотвращает усталость. Восемь режимов работы: мягкая струя, конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя, - позволят всегда подобрать максимально подходящий именно для ваших целей. Мягкое TPR-покрытие рукоятки гарантирует надёжный и удобный хват.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный GRINDA S-8, 8 режимов, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429100)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Ширина, см
17
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный пистолет с регулятором напора GRINDA PROLine S-8, 8 режимов 429100 предназначен для направленного полива растений на садовом и дачном участке. Лёгкая и эргономичная рукоятка позволяет комфортно пользоваться инструментом одной рукой и предотвращает усталость. Восемь режимов работы: мягкая струя, конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя, - позволят всегда подобрать максимально подходящий именно для ваших целей. Мягкое TPR-покрытие рукоятки гарантирует надёжный и удобный хват.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный GRINDA S-8, 8 режимов, двухкомпонентный с регулятором напора, PROLine (429100) - стоимость товара 630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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