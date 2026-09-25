Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66265, 3/4", аквастоп
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
В наличии
Код товара: 745112
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670 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
соединитель
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
7
Высота, см
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х4
Вес, г.
120
Описание товара Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66265, 3/4", аквастоп
Латунный быстросъемный соединитель Palisad 66265 с клапаном «аквастоп», используется для организации оросительной системы и устанавливается на шланг диаметром 3/4". Предназначен для подключения пистолета, разбрызгивателя и других насадок. Коннектор совместим с тройниками, адаптерами и наборами Palisad: 65825, 65850, 65820, 65840, 65830, 66210, 65276, 66565, 66568. Пригодится дачникам для ухода за растениями на садово-огородном участке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
соединитель
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
7
Высота, см
4
Страна производитель
Китай
Латунный быстросъемный соединитель Palisad 66265 с клапаном «аквастоп», используется для организации оросительной системы и устанавливается на шланг диаметром 3/4". Предназначен для подключения пистолета, разбрызгивателя и других насадок. Коннектор совместим с тройниками, адаптерами и наборами Palisad: 65825, 65850, 65820, 65840, 65830, 66210, 65276, 66565, 66568. Пригодится дачникам для ухода за растениями на садово-огородном участке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66265, 3/4", аквастоп - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 670 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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