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Пистолет поливочный GRINDA S-R, плавная регулировка напора, двухкомпонентный, PROLine (429101) купить с доставкой в Москве
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Пистолет поливочный GRINDA S-R, плавная регулировка напора, двухкомпонентный, PROLine (429101)

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Пистолет поливочный GRINDA S-R, плавная регулировка напора, двухкомпонентный, PROLine (429101) - фото 1
Пистолет поливочный GRINDA S-R, плавная регулировка напора, двухкомпонентный, PROLine (429101) - фото 2
Пистолет поливочный GRINDA S-R, плавная регулировка напора, двухкомпонентный, PROLine (429101) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
2
  • Пистолет поливочный GRINDA S-R, плавная регулировка напора, двухкомпонентный, PROLine (429101) - фото 1
  • Пистолет поливочный GRINDA S-R, плавная регулировка напора, двухкомпонентный, PROLine (429101) - фото 2
  • Пистолет поливочный GRINDA S-R, плавная регулировка напора, двухкомпонентный, PROLine (429101) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696952
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пистолет поливочный GRINDA S-R, плавная регулировка напора, двухкомпонентный, PROLine (429101)
650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
2
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Ширина, см
16
Высота, см
21.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х4
Вес, г.
185

Описание товара Пистолет поливочный GRINDA S-R, плавная регулировка напора, двухкомпонентный, PROLine (429101)

Поливочный пистолет с плавной регулировкой напора GRINDA PROLine S-R 429101 хорошо подходит для любых работ по мойке и очистке. Лёгкая и эргономичная рукоятка позволяет комфортно пользоваться инструментом одной рукой и предотвращает усталость. Плавная регулировка от сильной струи до распыления позволяет выполнять полив в широком диапазоне режимов. Мягкое TPR-покрытие рукоятки гарантирует надёжный и удобный хват.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный GRINDA S-R, плавная регулировка напора, двухкомпонентный, PROLine (429101)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
2
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Ширина, см
16
Высота, см
21.5
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный пистолет с плавной регулировкой напора GRINDA PROLine S-R 429101 хорошо подходит для любых работ по мойке и очистке. Лёгкая и эргономичная рукоятка позволяет комфортно пользоваться инструментом одной рукой и предотвращает усталость. Плавная регулировка от сильной струи до распыления позволяет выполнять полив в широком диапазоне режимов. Мягкое TPR-покрытие рукоятки гарантирует надёжный и удобный хват.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный GRINDA S-R, плавная регулировка напора, двухкомпонентный, PROLine (429101) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 650 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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