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Пистолет поливочный GRINDA F-R, курок спереди, двухкомпонентный, плавная регулировка напора, PROLine (429121) купить с доставкой в Москве
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Пистолет поливочный GRINDA F-R, курок спереди, двухкомпонентный, плавная регулировка напора, PROLine (429121)

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Пистолет поливочный GRINDA F-R, курок спереди, двухкомпонентный, плавная регулировка напора, PROLine (429121) - фото 1
Пистолет поливочный GRINDA F-R, курок спереди, двухкомпонентный, плавная регулировка напора, PROLine (429121) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
1
  • Пистолет поливочный GRINDA F-R, курок спереди, двухкомпонентный, плавная регулировка напора, PROLine (429121) - фото 1
  • Пистолет поливочный GRINDA F-R, курок спереди, двухкомпонентный, плавная регулировка напора, PROLine (429121) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696950
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пистолет поливочный GRINDA F-R, курок спереди, двухкомпонентный, плавная регулировка напора, PROLine (429121)
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
1
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
12
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х12х5
Вес, г.
200

Описание товара Пистолет поливочный GRINDA F-R, курок спереди, двухкомпонентный, плавная регулировка напора, PROLine (429121)

Профессиональные поливочные пистолеты-распылители GRINDA PROLine отличаются особой прочностью, надёжностью, удобством и долговечностью. Обеспечивают простое, быстрое и герметичное подключение к поливочной системе.. Применяется для всех типа полива, мойки и очистки.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный GRINDA F-R, курок спереди, двухкомпонентный, плавная регулировка напора, PROLine (429121)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
1
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
12
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные поливочные пистолеты-распылители GRINDA PROLine отличаются особой прочностью, надёжностью, удобством и долговечностью. Обеспечивают простое, быстрое и герметичное подключение к поливочной системе.. Применяется для всех типа полива, мойки и очистки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный GRINDA F-R, курок спереди, двухкомпонентный, плавная регулировка напора, PROLine (429121) - стоимость товара 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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