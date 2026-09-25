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Адаптер латунный PALISAD 66272, 1/2", внешняя резьба купить с доставкой в Москве
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Адаптер латунный PALISAD 66272, 1/2", внешняя резьба

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Адаптер латунный PALISAD 66272, 1/2&quot;, внешняя резьба - фото 1
Адаптер латунный PALISAD 66272, 1/2&quot;, внешняя резьба - фото 2
Адаптер латунный PALISAD 66272, 1/2&quot;, внешняя резьба - фото 3
Адаптер латунный PALISAD 66272, 1/2&quot;, внешняя резьба - фото 4
Адаптер латунный PALISAD 66272, 1/2&quot;, внешняя резьба - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип фитинга
адаптер
  • Адаптер латунный PALISAD 66272, 1/2&quot;, внешняя резьба - фото 1
  • Адаптер латунный PALISAD 66272, 1/2&quot;, внешняя резьба - фото 2
  • Адаптер латунный PALISAD 66272, 1/2&quot;, внешняя резьба - фото 3
  • Адаптер латунный PALISAD 66272, 1/2&quot;, внешняя резьба - фото 4
  • Адаптер латунный PALISAD 66272, 1/2&quot;, внешняя резьба - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745115
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Адаптер латунный PALISAD 66272, 1/2", внешняя резьба
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
штуцер
Тип фитинга
адаптер
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х2
Вес, г.
30

Описание товара Адаптер латунный PALISAD 66272, 1/2", внешняя резьба

Латунный адаптер Palisad 66272 с внешней резьбой диаметром 1/2 дюйма служит для соединения оросительной системы с краном или насосом. Используется для организации полива растений в огороде или на дачном участке.

Преимущества

  • Адаптер изготовлен из латуни, поэтому устойчив к коррозии и долговечен.
  • Штуцер быстросъемного соединения позволяет быстро и многократно подсоединять и отсоединять шланг от источника подачи воды.
  • Адаптер совместим с элементами всех поливочных систем серии Palisad.

Отзывы о товаре Адаптер латунный PALISAD 66272, 1/2", внешняя резьба




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
штуцер
Тип фитинга
адаптер
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Страна производитель
Китай
Описание

Латунный адаптер Palisad 66272 с внешней резьбой диаметром 1/2 дюйма служит для соединения оросительной системы с краном или насосом. Используется для организации полива растений в огороде или на дачном участке.

Преимущества

  • Адаптер изготовлен из латуни, поэтому устойчив к коррозии и долговечен.
  • Штуцер быстросъемного соединения позволяет быстро и многократно подсоединять и отсоединять шланг от источника подачи воды.
  • Адаптер совместим с элементами всех поливочных систем серии Palisad.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер латунный PALISAD 66272, 1/2", внешняя резьба - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 300 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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