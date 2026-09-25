Набор для подключения шланга PALISAD 65176, 1/2" (распылитель, 3 адаптера к распылителю)
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Характеристики
Описание товара Набор для подключения шланга PALISAD 65176, 1/2" (распылитель, 3 адаптера к распылителю)
Набор для подключения шланга диаметром 1/2" Palisad 65176 состоит из распылителя и 3 адаптеров к нему. Его используют для полива растений в саду или огороде, а также для очистки сельскохозяйственного инвентаря от загрязнений. Быстросъемные коннекторы позволяют за несколько секунд подсоединять шланг к распылителю и отсоединять от него. Все части набора совместимы с любыми поливочными системами Palisad и Palisad Luxe.
Преимущества
- Прочность и долговечность — элементы набора изготовлены из высококачественного ABS-пластика, устойчивого к воздействию влаги и ультрафиолета.
- Выбор оптимального типа распыления — возможен полив в режиме жесткой или конусной струи, а также тумана.
- Универсальность — в набор входит адаптер-переходник для подключения поливочной системы к кранам диаметром 1/2" и 3/4".
- Защита от протечек — коннектор с клапаном «аквастоп» блокирует подачу воды после отсоединения распылителя, предотвращая незапланированный расход воды.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Набор для подключения шланга диаметром 1/2" Palisad 65176 состоит из распылителя и 3 адаптеров к нему. Его используют для полива растений в саду или огороде, а также для очистки сельскохозяйственного инвентаря от загрязнений. Быстросъемные коннекторы позволяют за несколько секунд подсоединять шланг к распылителю и отсоединять от него. Все части набора совместимы с любыми поливочными системами Palisad и Palisad Luxe.
Преимущества
- Прочность и долговечность — элементы набора изготовлены из высококачественного ABS-пластика, устойчивого к воздействию влаги и ультрафиолета.
- Выбор оптимального типа распыления — возможен полив в режиме жесткой или конусной струи, а также тумана.
- Универсальность — в набор входит адаптер-переходник для подключения поливочной системы к кранам диаметром 1/2" и 3/4".
- Защита от протечек — коннектор с клапаном «аквастоп» блокирует подачу воды после отсоединения распылителя, предотвращая незапланированный расход воды.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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