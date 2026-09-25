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Набор для подключения шланга PALISAD 65176, 1/2" (распылитель, 3 адаптера к распылителю) купить с доставкой в Москве
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Набор для подключения шланга PALISAD 65176, 1/2" (распылитель, 3 адаптера к распылителю)

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Набор для подключения шланга PALISAD 65176, 1/2&quot; (распылитель, 3 адаптера к распылителю) - фото 1
Набор для подключения шланга PALISAD 65176, 1/2&quot; (распылитель, 3 адаптера к распылителю) - фото 2
Набор для подключения шланга PALISAD 65176, 1/2&quot; (распылитель, 3 адаптера к распылителю) - фото 3
Набор для подключения шланга PALISAD 65176, 1/2&quot; (распылитель, 3 адаптера к распылителю) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Тип фитинга
адаптер
Количество режимов полива
1
  • Набор для подключения шланга PALISAD 65176, 1/2&quot; (распылитель, 3 адаптера к распылителю) - фото 1
  • Набор для подключения шланга PALISAD 65176, 1/2&quot; (распылитель, 3 адаптера к распылителю) - фото 2
  • Набор для подключения шланга PALISAD 65176, 1/2&quot; (распылитель, 3 адаптера к распылителю) - фото 3
  • Набор для подключения шланга PALISAD 65176, 1/2&quot; (распылитель, 3 адаптера к распылителю) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745271
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор для подключения шланга PALISAD 65176, 1/2" (распылитель, 3 адаптера к распылителю)
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Тип фитинга
адаптер
Количество режимов полива
1
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Диаметр шланга
1/2 дюйм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х12х4
Вес, г.
100

Описание товара Набор для подключения шланга PALISAD 65176, 1/2" (распылитель, 3 адаптера к распылителю)

Набор для подключения шланга диаметром 1/2" Palisad 65176 состоит из распылителя и 3 адаптеров к нему. Его используют для полива растений в саду или огороде, а также для очистки сельскохозяйственного инвентаря от загрязнений. Быстросъемные коннекторы позволяют за несколько секунд подсоединять шланг к распылителю и отсоединять от него. Все части набора совместимы с любыми поливочными системами Palisad и Palisad Luxe.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — элементы набора изготовлены из высококачественного ABS-пластика, устойчивого к воздействию влаги и ультрафиолета.
  • Выбор оптимального типа распыления — возможен полив в режиме жесткой или конусной струи, а также тумана.
  • Универсальность — в набор входит адаптер-переходник для подключения поливочной системы к кранам диаметром 1/2" и 3/4".
  • Защита от протечек — коннектор с клапаном «аквастоп» блокирует подачу воды после отсоединения распылителя, предотвращая незапланированный расход воды.

Отзывы о товаре Набор для подключения шланга PALISAD 65176, 1/2" (распылитель, 3 адаптера к распылителю)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Тип фитинга
адаптер
Количество режимов полива
1
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Диаметр шланга
1/2 дюйм
Страна производитель
Китай
Описание

Набор для подключения шланга диаметром 1/2" Palisad 65176 состоит из распылителя и 3 адаптеров к нему. Его используют для полива растений в саду или огороде, а также для очистки сельскохозяйственного инвентаря от загрязнений. Быстросъемные коннекторы позволяют за несколько секунд подсоединять шланг к распылителю и отсоединять от него. Все части набора совместимы с любыми поливочными системами Palisad и Palisad Luxe.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — элементы набора изготовлены из высококачественного ABS-пластика, устойчивого к воздействию влаги и ультрафиолета.
  • Выбор оптимального типа распыления — возможен полив в режиме жесткой или конусной струи, а также тумана.
  • Универсальность — в набор входит адаптер-переходник для подключения поливочной системы к кранам диаметром 1/2" и 3/4".
  • Защита от протечек — коннектор с клапаном «аквастоп» блокирует подачу воды после отсоединения распылителя, предотвращая незапланированный расход воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор для подключения шланга PALISAD 65176, 1/2" (распылитель, 3 адаптера к распылителю) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 310 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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