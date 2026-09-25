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Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2"-1" с шарниром, LUXE купить с доставкой в Москве
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Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2"-1" с шарниром, LUXE

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Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 1
Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 2
Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 3
Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 4
Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 5
Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 6
Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 7
Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 8
Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 9
Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 10
Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 11
Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Тип фитинга
адаптер
  • Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 1
  • Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 2
  • Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 3
  • Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 4
  • Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 5
  • Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 6
  • Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 7
  • Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 8
  • Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 9
  • Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 10
  • Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 11
  • Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2&quot;-1&quot; с шарниром, LUXE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745287
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2"-1" с шарниром, LUXE
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
дождеватель
Материал
пластик
Тип фитинга
адаптер
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 1 дюйм, 3/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х4
Вес, г.
80

Описание товара Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2"-1" с шарниром, LUXE

Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2"-1" с шарниром, LUXE

Отзывы о товаре Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2"-1" с шарниром, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
дождеватель
Материал
пластик
Тип фитинга
адаптер
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 1 дюйм, 3/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Описание
Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2"-1" с шарниром, LUXE
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переходник универсальный PALISAD 65783, 1/2"-1" с шарниром, LUXE - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 310 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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