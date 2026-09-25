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Пистолет-распылитель PALISAD 65246, 8 режимов купить с доставкой в Москве
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Пистолет-распылитель PALISAD 65246, 8 режимов

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Пистолет-распылитель PALISAD 65246, 8 режимов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Количество режимов полива
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745274
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
пистолет поливочный
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
есть
Количество режимов полива
8
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
12.5
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х13х5
Вес, г.
5

Описание товара Пистолет-распылитель PALISAD 65246, 8 режимов

Пистолет-распылитель со штуцерной посадкой и курком, расположенным сзади. Оснащен регулируемой форсункой, что обеспечивает шесть режимов полива: душ, туман, конусную струю, центральную струю, плоско-горизонтальную струю, жесткую струю. Имеет фиксатор курка для непрерывной работы. Предназначен для всех типов полива на дачных участках, в садах, парках и скверах, а также для очистки. Совместим со всеми элементами системы полива PALISAD и PALISAD Luxe. Корпус и курок пистолета изготовлены из прочного АБС-пластика, рукоятка залита резиной, что обеспечивает максимальный комфорт при работе с инструментом.

Отзывы о товаре Пистолет-распылитель PALISAD 65246, 8 режимов




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
пистолет поливочный
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
есть
Количество режимов полива
8
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
12.5
Высота, см
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Пистолет-распылитель со штуцерной посадкой и курком, расположенным сзади. Оснащен регулируемой форсункой, что обеспечивает шесть режимов полива: душ, туман, конусную струю, центральную струю, плоско-горизонтальную струю, жесткую струю. Имеет фиксатор курка для непрерывной работы. Предназначен для всех типов полива на дачных участках, в садах, парках и скверах, а также для очистки. Совместим со всеми элементами системы полива PALISAD и PALISAD Luxe. Корпус и курок пистолета изготовлены из прочного АБС-пластика, рукоятка залита резиной, что обеспечивает максимальный комфорт при работе с инструментом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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