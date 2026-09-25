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Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов купить с доставкой в Москве
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Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов

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Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 1
Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 2
Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 3
Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 4
Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 5
Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 6
Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 7
Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 8
Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 9
Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 10
Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 11
Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 12
Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Количество режимов полива
7
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 1
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 2
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 3
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 4
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 5
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 6
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 7
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 8
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 9
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 10
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 11
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 12
  • Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745269
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
пистолет поливочный
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Количество режимов полива
7
Фиксатор для длительного полива
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х6
Вес, г.
90

Описание товара Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов

Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов

Отзывы о товаре Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
пистолет поливочный
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Количество режимов полива
7
Фиксатор для длительного полива
да
Страна производитель
Китай
Описание
Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет-распылитель PALISAD 65161, 7 режимов - стоимость товара 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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