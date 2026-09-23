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Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 10л купить с доставкой в Москве
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Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 10л

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Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 10л - фото 1
Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 10л - фото 2
Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 10л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
  • Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 10л - фото 1
  • Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 10л - фото 2
  • Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 10л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
420 руб.  430 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595751
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 10л
420 руб. -2%
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Форма участка полива
круг
Ширина, см
35
Высота, см
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х17
Вес, г.
400

Описание товара Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 10л

Система полива Grinda — это удобный и эффективный инструмент для увлажнения вашего сада или участка. Этот ручной душ для полива отличается легкостью и эргономичным дизайном, что делает его использованием максимально комфортным. С шириной 35 см и высотой 45 см, система идеально подходит для обработки территорий различной площади. Сделанная в форме душевой лейки, система Grinda обеспечивает равномерное распределение воды, создавая мягкий струйный поток. Это позволяет не только бережно поливать растения, но и избегать переувлажнения почвы. Круговая форма участка полива гарантирует полноценное покрытие каждого угла вашего сада. Система полива Grinda весит всего 0,6 кг, что делает ее легкой в переноске и использовании даже на большой территории. Этот инструмент от бренда Grinda станет надежным помощником в ваших садоводческих задачах, сочетая в себе высокое качество, простоту использования и долговечность.

Отзывы о товаре Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 10л




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Форма участка полива
круг
Ширина, см
35
Высота, см
45
Страна производитель
Китай
Описание
Система полива Grinda — это удобный и эффективный инструмент для увлажнения вашего сада или участка. Этот ручной душ для полива отличается легкостью и эргономичным дизайном, что делает его использованием максимально комфортным. С шириной 35 см и высотой 45 см, система идеально подходит для обработки территорий различной площади. Сделанная в форме душевой лейки, система Grinda обеспечивает равномерное распределение воды, создавая мягкий струйный поток. Это позволяет не только бережно поливать растения, но и избегать переувлажнения почвы. Круговая форма участка полива гарантирует полноценное покрытие каждого угла вашего сада. Система полива Grinda весит всего 0,6 кг, что делает ее легкой в переноске и использовании даже на большой территории. Этот инструмент от бренда Grinda станет надежным помощником в ваших садоводческих задачах, сочетая в себе высокое качество, простоту использования и долговечность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 10л - купить по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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