Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 10л
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Характеристики
Описание товара Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 10л
Система полива Grinda — это удобный и эффективный инструмент для увлажнения вашего сада или участка. Этот ручной душ для полива отличается легкостью и эргономичным дизайном, что делает его использованием максимально комфортным. С шириной 35 см и высотой 45 см, система идеально подходит для обработки территорий различной площади. Сделанная в форме душевой лейки, система Grinda обеспечивает равномерное распределение воды, создавая мягкий струйный поток. Это позволяет не только бережно поливать растения, но и избегать переувлажнения почвы. Круговая форма участка полива гарантирует полноценное покрытие каждого угла вашего сада. Система полива Grinda весит всего 0,6 кг, что делает ее легкой в переноске и использовании даже на большой территории. Этот инструмент от бренда Grinda станет надежным помощником в ваших садоводческих задачах, сочетая в себе высокое качество, простоту использования и долговечность.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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