Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов
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Характеристики
Описание товара Пистолет-распылитель PALISAD 65146, 8 режимов
Пистолет-распылитель Palisad 65146 с 8 режимами работы предназначен для использования с любой из поливочных систем ТМ Palisad. Он повышает удобство и скорость работы при орошении растений, газонной травы, очищении садовых дорожек, мойке инструментов и др. работ, поэтому пригодится коммунальщикам и дачникам. Приспособление обеспечивает комфортную работу в 8 режимах: мелкодисперсном, конусном, сочащемся, распылении типа «туман» или душ, подаче жесткой, двойной плоско-вертикальной/горизонтальной струи.
Преимущества
- Высокое качество исполнения — пистолет из ударопрочного АБС-пластика характеризуется высоким ресурсом и надежностью.
- Непрерывный полив — специальный фиксатор позволяет зафиксировать курок и не держать на нем руку постоянно.
- Удобство работы — курок находится сзади, поэтому на него не нужно нажимать пальцами, достаточно просто сжать корпус рукой.
- Регулируемая рабочая часть — в зависимости от вида работ можно использовать один из 8 режимов полива под тип выполняемых работ.
- Защита от протечки воды — встроенная система аквастоп прекращает подачу напора при отсоединении пистолета.
- Надежный хват — рукоятка имеет обрезиненную вставку, не выскальзывает даже при попадании на инструмент воды.
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Пистолет-распылитель Palisad 65146 с 8 режимами работы предназначен для использования с любой из поливочных систем ТМ Palisad. Он повышает удобство и скорость работы при орошении растений, газонной травы, очищении садовых дорожек, мойке инструментов и др. работ, поэтому пригодится коммунальщикам и дачникам. Приспособление обеспечивает комфортную работу в 8 режимах: мелкодисперсном, конусном, сочащемся, распылении типа «туман» или душ, подаче жесткой, двойной плоско-вертикальной/горизонтальной струи.
Преимущества
- Высокое качество исполнения — пистолет из ударопрочного АБС-пластика характеризуется высоким ресурсом и надежностью.
- Непрерывный полив — специальный фиксатор позволяет зафиксировать курок и не держать на нем руку постоянно.
- Удобство работы — курок находится сзади, поэтому на него не нужно нажимать пальцами, достаточно просто сжать корпус рукой.
- Регулируемая рабочая часть — в зависимости от вида работ можно использовать один из 8 режимов полива под тип выполняемых работ.
- Защита от протечки воды — встроенная система аквастоп прекращает подачу напора при отсоединении пистолета.
- Надежный хват — рукоятка имеет обрезиненную вставку, не выскальзывает даже при попадании на инструмент воды.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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