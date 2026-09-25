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Распылитель импульсный Бабочка с регулировкой PALISAD 654028 купить с доставкой в Москве
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Распылитель импульсный Бабочка с регулировкой PALISAD 654028

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Распылитель импульсный Бабочка с регулировкой PALISAD 654028 - фото 1
Распылитель импульсный Бабочка с регулировкой PALISAD 654028 - фото 2
Распылитель импульсный Бабочка с регулировкой PALISAD 654028 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
пластик
Тип фитинга
коннектор
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
6
  • Распылитель импульсный Бабочка с регулировкой PALISAD 654028 - фото 1
  • Распылитель импульсный Бабочка с регулировкой PALISAD 654028 - фото 2
  • Распылитель импульсный Бабочка с регулировкой PALISAD 654028 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745275
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Тип фитинга
коннектор
Рассеиватель
есть
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
6
Форма участка полива
сектор
Диаметр шланга
19 мм
Ширина, см
23
Высота, см
6.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х7
Вес, г.
200

Описание товара Распылитель импульсный Бабочка с регулировкой PALISAD 654028

Импульсный распылитель Palisad Бабочка 654028 с регулировкой используется для полива участков средней площади — до 132 кв. м. С его помощью можно ухаживать за растениями на садовом участке, огороде, в парке и осуществлять регулярный полив для поддержания оптимального уровня влажности. Преимущества: Прочность и долговечность — распылитель выполнен из высококачественного ABS-пластика. Регулировка дальности полива — можно выбрать оптимальное расстояние распыления 1-6 м в зависимости от размера участка. Настройка угла распыления — с помощью распылителя можно осуществлять секторный полив. Регулируемое сопло — с учетом индивидуальных особенностей растений подбирается интенсивность полива. Устойчивая подставка — распылитель надежно фиксируется даже на неровной поверхности.



Теги товара: шланги 3/4"

Отзывы о товаре Распылитель импульсный Бабочка с регулировкой PALISAD 654028




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Тип фитинга
коннектор
Рассеиватель
есть
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
6
Форма участка полива
сектор
Диаметр шланга
19 мм
Ширина, см
23
Высота, см
6.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Импульсный распылитель Palisad Бабочка 654028 с регулировкой используется для полива участков средней площади — до 132 кв. м. С его помощью можно ухаживать за растениями на садовом участке, огороде, в парке и осуществлять регулярный полив для поддержания оптимального уровня влажности. Преимущества: Прочность и долговечность — распылитель выполнен из высококачественного ABS-пластика. Регулировка дальности полива — можно выбрать оптимальное расстояние распыления 1-6 м в зависимости от размера участка. Настройка угла распыления — с помощью распылителя можно осуществлять секторный полив. Регулируемое сопло — с учетом индивидуальных особенностей растений подбирается интенсивность полива. Устойчивая подставка — распылитель надежно фиксируется даже на неровной поверхности.


Теги товара: шланги 3/4"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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