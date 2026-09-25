Распылитель импульсный Бабочка с регулировкой PALISAD 654028
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Характеристики
Описание товара Распылитель импульсный Бабочка с регулировкой PALISAD 654028
Импульсный распылитель Palisad Бабочка 654028 с регулировкой используется для полива участков средней площади — до 132 кв. м. С его помощью можно ухаживать за растениями на садовом участке, огороде, в парке и осуществлять регулярный полив для поддержания оптимального уровня влажности. Преимущества: Прочность и долговечность — распылитель выполнен из высококачественного ABS-пластика. Регулировка дальности полива — можно выбрать оптимальное расстояние распыления 1-6 м в зависимости от размера участка. Настройка угла распыления — с помощью распылителя можно осуществлять секторный полив. Регулируемое сопло — с учетом индивидуальных особенностей растений подбирается интенсивность полива. Устойчивая подставка — распылитель надежно фиксируется даже на неровной поверхности.
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Теги товара: шланги 3/4"
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, тележки
Теги товара: шланги 3/4"
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