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Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4", 20м купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4", 20м

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Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4&quot;, 20м - фото 1
Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4&quot;, 20м - фото 2
Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4&quot;, 20м - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
резина
Длина, м
20
Дальность полива
0
Площадь полива
0
  • Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4&quot;, 20м - фото 1
  • Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4&quot;, 20м - фото 2
  • Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4&quot;, 20м - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745180
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Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
20
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
20
Давление, Бар
5
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
32
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х21
Вес, кг.
1.8

Описание товара Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4", 20м

Поливочный набор «Мир Инструмента» — практичное решение для организации полива на участке. Шланг длиной 20 метров обеспечивает удобный охват территории, а подключение диаметром 3/4 дюйма подходит для подачи воды как из ёмкости, так и из водопровода. Изделие выполнено из резины, выдерживает давление до 5 бар и рассчитано на регулярное использование в саду и хозяйстве. Компактные габариты 32?32 см и вес 1,8 кг делают набор удобным для хранения и перемещения. оттур

Отзывы о товаре Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4", 20м




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
резина
Длина, м
20
Дальность полива
0
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
20
Давление, Бар
5
Фиксатор для длительного полива
нет
Развернуть
Ширина, см
32
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор «Мир Инструмента» — практичное решение для организации полива на участке. Шланг длиной 20 метров обеспечивает удобный охват территории, а подключение диаметром 3/4 дюйма подходит для подачи воды как из ёмкости, так и из водопровода. Изделие выполнено из резины, выдерживает давление до 5 бар и рассчитано на регулярное использование в саду и хозяйстве. Компактные габариты 32?32 см и вес 1,8 кг делают набор удобным для хранения и перемещения. оттур
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный ПВХ Мир Инструмента 675395, 3/4", 20м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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