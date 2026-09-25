Разбрызгиватель вращающийся PALISAD 65806, 3 лопасти, утяжеленная база, LUXE
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Характеристики
Материал
пластик
Вид дождевателя
круговой
Количество режимов полива
3
Площадь полива
130
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
В наличии
Код товара: 745094
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Загружаем...
500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Вид дождевателя
круговой
Количество режимов полива
3
Площадь полива
130
Форма участка полива
круг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х7
Вес, г.
280
Описание товара Разбрызгиватель вращающийся PALISAD 65806, 3 лопасти, утяжеленная база, LUXE
Вращающийся разбрызгиватель Palisad Luxe 65806 с 3 лопастями и утяжеленной базой используется для орошения газонов и садовых участков. Максимальная площадь полива составляет 130 кв. м. Наличие 3 режимов позволяет организовать орошение секторов различной площади.
Преимущества
- Утяжеленная база — разбрызгиватель можно расположить на участке с уклоном до 15%.
- 3 режима — благодаря вращающимся лопастям можно выбрать интенсивное круговое, малоинтенсивное круговое и статичное разбрызгивание.
- Надежность — разбрызгиватель выдерживает минимальное рабочее давление 2 бара, максимальное — 4 бара.
- Универсальность — изделие совместимо со всеми системами полива Palisad и Palisad Luxe.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Вид дождевателя
круговой
Количество режимов полива
3
Площадь полива
130
Форма участка полива
круг
Страна производитель
Китай
Вращающийся разбрызгиватель Palisad Luxe 65806 с 3 лопастями и утяжеленной базой используется для орошения газонов и садовых участков. Максимальная площадь полива составляет 130 кв. м. Наличие 3 режимов позволяет организовать орошение секторов различной площади.
Преимущества
- Утяжеленная база — разбрызгиватель можно расположить на участке с уклоном до 15%.
- 3 режима — благодаря вращающимся лопастям можно выбрать интенсивное круговое, малоинтенсивное круговое и статичное разбрызгивание.
- Надежность — разбрызгиватель выдерживает минимальное рабочее давление 2 бара, максимальное — 4 бара.
- Универсальность — изделие совместимо со всеми системами полива Palisad и Palisad Luxe.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Разбрызгиватель вращающийся PALISAD 65806, 3 лопасти, утяжеленная база, LUXE - купить по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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