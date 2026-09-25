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Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2", латунная купить с доставкой в Москве
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Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2", латунная

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Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2&quot;, латунная - фото 1
Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2&quot;, латунная - фото 2
Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2&quot;, латунная - фото 3
Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2&quot;, латунная - фото 4
Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2&quot;, латунная - фото 5
Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2&quot;, латунная - фото 6
Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2&quot;, латунная - фото 7
Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2&quot;, латунная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип фитинга
муфта переходная
  • Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2&quot;, латунная - фото 1
  • Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2&quot;, латунная - фото 2
  • Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2&quot;, латунная - фото 3
  • Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2&quot;, латунная - фото 4
  • Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2&quot;, латунная - фото 5
  • Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2&quot;, латунная - фото 6
  • Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2&quot;, латунная - фото 7
  • Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2&quot;, латунная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745123
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2", латунная
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
муфта
Тип фитинга
муфта переходная
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2 дюйм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х3
Вес, г.
80

Описание товара Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2", латунная

Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2", латунная

Отзывы о товаре Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2", латунная




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
муфта
Тип фитинга
муфта переходная
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2 дюйм
Страна производитель
Китай
Описание
Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2", латунная
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66535, 1/2", латунная - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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