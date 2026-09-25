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Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2", аквастоп купить с доставкой в Москве
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Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2", аквастоп

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Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2&quot;, аквастоп - фото 1
Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2&quot;, аквастоп - фото 2
Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2&quot;, аквастоп - фото 3
Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2&quot;, аквастоп - фото 4
Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2&quot;, аквастоп - фото 5
Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2&quot;, аквастоп - фото 6
Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2&quot;, аквастоп - фото 7
Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2&quot;, аквастоп - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина, м
0.115
Тип фитинга
коннектор
  • Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2&quot;, аквастоп - фото 1
  • Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2&quot;, аквастоп - фото 2
  • Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2&quot;, аквастоп - фото 3
  • Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2&quot;, аквастоп - фото 4
  • Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2&quot;, аквастоп - фото 5
  • Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2&quot;, аквастоп - фото 6
  • Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2&quot;, аквастоп - фото 7
  • Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2&quot;, аквастоп - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745107
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2", аквастоп
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
соединитель
Длина, м
0.115
Тип фитинга
коннектор
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х3
Вес, г.
90

Описание товара Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2", аквастоп

Латунный быстросъемный соединитель Palisad 66240 с клапаном «аквастоп» используется для организации оросительной системы и устанавливается на шланг диаметром 1/2". Предназначен для подключения пистолета, разбрызгивателя и других насадок. Коннектор совместим с тройниками, адаптерами и наборами Palisad: 65825, 65850, 65820, 65840, 65830, 66210, 65276, 66565, 66568. Пригодится дачникам для ухода за растениями на садово-огородном участке.

Преимущества

  • Повышенная прочность — латунный соединитель выдерживает давление свыше 15 бар.
  • Защита от протечки — клапан «аквастоп» позволяет менять насадки, не перекрывая воду.
  • Быстрая установка — соединитель монтируется и демонтируется без особых усилий и специальных инструментов.

Отзывы о товаре Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2", аквастоп




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
соединитель
Длина, м
0.115
Тип фитинга
коннектор
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Страна производитель
Китай
Описание

Латунный быстросъемный соединитель Palisad 66240 с клапаном «аквастоп» используется для организации оросительной системы и устанавливается на шланг диаметром 1/2". Предназначен для подключения пистолета, разбрызгивателя и других насадок. Коннектор совместим с тройниками, адаптерами и наборами Palisad: 65825, 65850, 65820, 65840, 65830, 66210, 65276, 66565, 66568. Пригодится дачникам для ухода за растениями на садово-огородном участке.

Преимущества

  • Повышенная прочность — латунный соединитель выдерживает давление свыше 15 бар.
  • Защита от протечки — клапан «аквастоп» позволяет менять насадки, не перекрывая воду.
  • Быстрая установка — соединитель монтируется и демонтируется без особых усилий и специальных инструментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2", аквастоп - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 550 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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