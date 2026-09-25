Распылитель PALISAD 651875, 8 режимов
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
резина
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб.
В наличии
Код товара: 745273
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510 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
распылитель
Материал
резина
Тип фитинга
коннектор
Рассеиватель
есть
Количество режимов полива
8
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Ширина, см
9.5
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х10х6
Вес, г.
160
Описание товара Распылитель PALISAD 651875, 8 режимов
Распылитель Palisad 651875 с 8 режимами устанавливается на шланг и используется для ручного распрыскивания воды. С его помощью можно легко и быстро полить огород, сад, газон, помыть дорожки, очистить инвентарь и т. д. Современная конструкция устройства позволяет использовать его для решения бытовых и профессиональных задач на придомовой территории, в саду, в парке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
распылитель
Материал
резина
Тип фитинга
коннектор
Рассеиватель
есть
Количество режимов полива
8
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Ширина, см
9.5
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Распылитель Palisad 651875 с 8 режимами устанавливается на шланг и используется для ручного распрыскивания воды. С его помощью можно легко и быстро полить огород, сад, газон, помыть дорожки, очистить инвентарь и т. д. Современная конструкция устройства позволяет использовать его для решения бытовых и профессиональных задач на придомовой территории, в саду, в парке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Распылитель PALISAD 651875, 8 режимов - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 510 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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