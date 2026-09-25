Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66264, 1/2"
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
В наличии
Код товара: 745111
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Загружаем...
520 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
соединитель
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
7
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х3
Вес, г.
90
Описание товара Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66264, 1/2"
Быстросъемный латунный соединитель Palisad 66264 — переходник для присоединения шланга диаметром 1/2" к водопроводной системе. Пригодится дачникам и сотрудникам коммунальных служб для ухода за растениями в саду, на огороде, в парке, на придомовой территории и т. д.
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Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
соединитель
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
7
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Быстросъемный латунный соединитель Palisad 66264 — переходник для присоединения шланга диаметром 1/2" к водопроводной системе. Пригодится дачникам и сотрудникам коммунальных служб для ухода за растениями в саду, на огороде, в парке, на придомовой территории и т. д.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Соединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66264, 1/2" - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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