Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Вид дождевателя
круговой
Дальность полива
4.3
Количество режимов полива
10
Площадь полива
58
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
В наличии
Код товара: 745276
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
520 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
есть
Вид дождевателя
круговой
Дальность полива
4.3
Количество режимов полива
10
Площадь полива
58
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
прямоугольник, круг, сектор
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
24
Высота, см
9.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х13х9
Вес, г.
210
Описание товара Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике
Распылитель-дождеватель Palisad 65405 9-режимный на пике используется для равномерного орошения газонов, клумб, кустарников и т.д. Максимальная площадь полива составляет 9 кв. м, дальность регулируется до 1,7 м в зависимости от выбранного режима. На распылителе есть соединитель для подключения к другим модулям и создания поливочной линии.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 500 руб.125 руб. в СплитРазбрызгиватель вращающийся PALISAD 65806, 3 лопасти, утяжеленна...
-
В наличииЦена 510 руб.128 руб. в СплитДождеватель Grinda Classic Quick-Connection System 8-427641
-
В наличииЦена 510 руб.128 руб. в СплитРаспылитель PALISAD 651875, 8 режимов
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитДождеватель Grinda Бабочка 8-427605
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитСоединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66264, 1/2...
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитПистолет-распылитель PALISAD 65159, регулируемый, двухкомпонентн...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитСоединитель латунный быстросъемный для шланга PALISAD 66240, 1/2...
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитСоединитель латунный быстросъемный PALISAD 66275, внешняя резьба...
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитРаспределитель двухканальный с внутренней резьбой GRINDA PROLine...
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитРаспределитель поливочный РОСТОК RS-4, 3/4?, четырехканальный, с...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитПистолет поливочный GRINDA S-8, 8 режимов, двухкомпонентный с ре...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитРазветвитель четырёхканальный PALISAD 66425, 1/2"-3/4", регулиру...
Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
есть
Вид дождевателя
круговой
Дальность полива
4.3
Количество режимов полива
10
Площадь полива
58
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
прямоугольник, круг, сектор
Развернуть
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
24
Высота, см
9.5
Страна производитель
Китай
Распылитель-дождеватель Palisad 65405 9-режимный на пике используется для равномерного орошения газонов, клумб, кустарников и т.д. Максимальная площадь полива составляет 9 кв. м, дальность регулируется до 1,7 м в зависимости от выбранного режима. На распылителе есть соединитель для подключения к другим модулям и создания поливочной линии.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 520 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Распылитель-дождеватель PALISAD 65405, 9-ти режимный, на пике