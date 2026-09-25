Распылитель-дождеватель PALISAD 65463, 8 режимов, на подставке
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Дальность полива
12
Количество режимов полива
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб.
В наличии
Код товара: 745279
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450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Дальность полива
12
Количество режимов полива
8
Форма участка полива
круг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х6
Вес, г.
250
Описание товара Распылитель-дождеватель PALISAD 65463, 8 режимов, на подставке
Распылитель-дождеватель Palisad 65463 с 8 режимами, на подставке, оптимален для установки на участке среднего размера. Максимальная площадь полива составляет 150 м?, максимальный угол полива — 360°, расход воды не превышает 8 л/мин. С помощью устройства можно орошать растения на участках различной формы в саду и на огороде.
Преимущества
- Широкий выбор режимов — двойной круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, полукруг, сектор, тонкая струя и туман.
- Долгий срок службы — распылитель-дождеватель выполнен из ударопрочного ABS-пластика.
- Эффективное использование на разных участках — дальность полива можно регулировать в диапазоне 3-12 м.
- Дополнительные возможности — для полива высоких кустов и деревьев распылитель можно подвешивать за специальную петлю.
- Устойчивая подставка — устройство можно ставить даже на неровные поверхности.
- Универсальность — распылитель-дождеватель совместим со всеми элементами полива Palisad.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Дальность полива
12
Количество режимов полива
8
Форма участка полива
круг
Страна производитель
Китай
Распылитель-дождеватель Palisad 65463 с 8 режимами, на подставке, оптимален для установки на участке среднего размера. Максимальная площадь полива составляет 150 м?, максимальный угол полива — 360°, расход воды не превышает 8 л/мин. С помощью устройства можно орошать растения на участках различной формы в саду и на огороде.
Преимущества
- Широкий выбор режимов — двойной круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, полукруг, сектор, тонкая струя и туман.
- Долгий срок службы — распылитель-дождеватель выполнен из ударопрочного ABS-пластика.
- Эффективное использование на разных участках — дальность полива можно регулировать в диапазоне 3-12 м.
- Дополнительные возможности — для полива высоких кустов и деревьев распылитель можно подвешивать за специальную петлю.
- Устойчивая подставка — устройство можно ставить даже на неровные поверхности.
- Универсальность — распылитель-дождеватель совместим со всеми элементами полива Palisad.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Распылитель-дождеватель PALISAD 65463, 8 режимов, на подставке - стоимость товара 450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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