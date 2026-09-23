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Дождеватель Palisad (654008) купить с доставкой в Москве
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Дождеватель Palisad (654008)

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Дождеватель Palisad (654008) - фото 1
Дождеватель Palisad (654008) - фото 2
Дождеватель Palisad (654008) - фото 3
Дождеватель Palisad (654008) - фото 4
Дождеватель Palisad (654008) - фото 5
Дождеватель Palisad (654008) - фото 6
Дождеватель Palisad (654008) - фото 7
Дождеватель Palisad (654008) - фото 8
Дождеватель Palisad (654008) - фото 9
Дождеватель Palisad (654008) - фото 10
Дождеватель Palisad (654008) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Материал
пластик
  • Дождеватель Palisad (654008) - фото 1
  • Дождеватель Palisad (654008) - фото 2
  • Дождеватель Palisad (654008) - фото 3
  • Дождеватель Palisad (654008) - фото 4
  • Дождеватель Palisad (654008) - фото 5
  • Дождеватель Palisad (654008) - фото 6
  • Дождеватель Palisad (654008) - фото 7
  • Дождеватель Palisad (654008) - фото 8
  • Дождеватель Palisad (654008) - фото 9
  • Дождеватель Palisad (654008) - фото 10
  • Дождеватель Palisad (654008) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 476165
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дождеватель Palisad (654008)
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х15х10
Вес, г.
230

Описание товара Дождеватель Palisad (654008)

Распылитель-дождеватель Palisad 65400 на подставке, с регулировкой и 8 режимами, позволяет обеспечить регулярный и равномерный полив растений, создав оптимальные условия для их содержания. Подходит для участков среднего размера площадью до 66 м?.

Преимущества

  • Орошение секторов различной формы — предусмотрено 8 режимов полива: прямоугольник, квадрат, круговой, 1/2 круга, 1/4 круга, 3/4 круга, душ и распыление.
  • Надежность и долговечность — распылитель-дождеватель изготовлен из ударопрочного ABS-пластика.
  • Установка оптимального расстояния для полива — дальность подачи воды можно регулировать в диапазоне 1-8,4 м.
  • Устойчивое основание — устройство можно устанавливать даже на неровную поверхность.
  • Универсальность — распылитель-дождеватель совместим со всеми элементами полива Palisad.

Отзывы о товаре Дождеватель Palisad (654008)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание

Распылитель-дождеватель Palisad 65400 на подставке, с регулировкой и 8 режимами, позволяет обеспечить регулярный и равномерный полив растений, создав оптимальные условия для их содержания. Подходит для участков среднего размера площадью до 66 м?.

Преимущества

  • Орошение секторов различной формы — предусмотрено 8 режимов полива: прямоугольник, квадрат, круговой, 1/2 круга, 1/4 круга, 3/4 круга, душ и распыление.
  • Надежность и долговечность — распылитель-дождеватель изготовлен из ударопрочного ABS-пластика.
  • Установка оптимального расстояния для полива — дальность подачи воды можно регулировать в диапазоне 1-8,4 м.
  • Устойчивое основание — устройство можно устанавливать даже на неровную поверхность.
  • Универсальность — распылитель-дождеватель совместим со всеми элементами полива Palisad.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дождеватель Palisad (654008) – стоимость товара 410 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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