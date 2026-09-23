Дождеватель Palisad (654008)
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб.
В наличии
Код товара: 476165
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х15х10
Вес, г.
230
Описание товара Дождеватель Palisad (654008)
Распылитель-дождеватель Palisad 65400 на подставке, с регулировкой и 8 режимами, позволяет обеспечить регулярный и равномерный полив растений, создав оптимальные условия для их содержания. Подходит для участков среднего размера площадью до 66 м?.
Преимущества
- Орошение секторов различной формы — предусмотрено 8 режимов полива: прямоугольник, квадрат, круговой, 1/2 круга, 1/4 круга, 3/4 круга, душ и распыление.
- Надежность и долговечность — распылитель-дождеватель изготовлен из ударопрочного ABS-пластика.
- Установка оптимального расстояния для полива — дальность подачи воды можно регулировать в диапазоне 1-8,4 м.
- Устойчивое основание — устройство можно устанавливать даже на неровную поверхность.
- Универсальность — распылитель-дождеватель совместим со всеми элементами полива Palisad.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Распылитель-дождеватель Palisad 65400 на подставке, с регулировкой и 8 режимами, позволяет обеспечить регулярный и равномерный полив растений, создав оптимальные условия для их содержания. Подходит для участков среднего размера площадью до 66 м?.
Преимущества
- Орошение секторов различной формы — предусмотрено 8 режимов полива: прямоугольник, квадрат, круговой, 1/2 круга, 1/4 круга, 3/4 круга, душ и распыление.
- Надежность и долговечность — распылитель-дождеватель изготовлен из ударопрочного ABS-пластика.
- Установка оптимального расстояния для полива — дальность подачи воды можно регулировать в диапазоне 1-8,4 м.
- Устойчивое основание — устройство можно устанавливать даже на неровную поверхность.
- Универсальность — распылитель-дождеватель совместим со всеми элементами полива Palisad.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Дождеватель Palisad (654008) – стоимость товара 410 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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