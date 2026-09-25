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Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4", аквастоп, алюминий, TPR, LUXE купить с доставкой в Москве
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Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4", аквастоп, алюминий, TPR, LUXE

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Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4&quot;, аквастоп, алюминий, TPR, LUXE - фото 1
Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4&quot;, аквастоп, алюминий, TPR, LUXE - фото 2
Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4&quot;, аквастоп, алюминий, TPR, LUXE - фото 3
Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4&quot;, аквастоп, алюминий, TPR, LUXE - фото 4
Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4&quot;, аквастоп, алюминий, TPR, LUXE - фото 5
Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4&quot;, аквастоп, алюминий, TPR, LUXE - фото 6
Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4&quot;, аквастоп, алюминий, TPR, LUXE - фото 7
Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4&quot;, аквастоп, алюминий, TPR, LUXE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
  • Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4&quot;, аквастоп, алюминий, TPR, LUXE - фото 1
  • Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4&quot;, аквастоп, алюминий, TPR, LUXE - фото 2
  • Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4&quot;, аквастоп, алюминий, TPR, LUXE - фото 3
  • Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4&quot;, аквастоп, алюминий, TPR, LUXE - фото 4
  • Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4&quot;, аквастоп, алюминий, TPR, LUXE - фото 5
  • Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4&quot;, аквастоп, алюминий, TPR, LUXE - фото 6
  • Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4&quot;, аквастоп, алюминий, TPR, LUXE - фото 7
  • Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4&quot;, аквастоп, алюминий, TPR, LUXE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745099
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4", аквастоп, алюминий, TPR, LUXE
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
соединитель
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
8
Высота, см
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
90

Описание товара Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4", аквастоп, алюминий, TPR, LUXE

Алюминиевый быстросъемный соединитель Palisad LUXE 65837 с клапаном «аквастоп» используется для организации оросительной системы и устанавливается на шланг диаметром 3/4". Предназначен для подключения пистолета, разбрызгивателя или других насадок. Пригодится дачникам для ухода за растениями на садово-огородном участке.

Отзывы о товаре Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4", аквастоп, алюминий, TPR, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
соединитель
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
8
Высота, см
5
Страна производитель
Китай
Описание
Алюминиевый быстросъемный соединитель Palisad LUXE 65837 с клапаном «аквастоп» используется для организации оросительной системы и устанавливается на шланг диаметром 3/4". Предназначен для подключения пистолета, разбрызгивателя или других насадок. Пригодится дачникам для ухода за растениями на садово-огородном участке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4", аквастоп, алюминий, TPR, LUXE - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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