Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4", аквастоп, алюминий, TPR, LUXE
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб.
В наличии
Код товара: 745099
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400 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
соединитель
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
8
Высота, см
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
90
Описание товара Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4", аквастоп, алюминий, TPR, LUXE
Алюминиевый быстросъемный соединитель Palisad LUXE 65837 с клапаном «аквастоп» используется для организации оросительной системы и устанавливается на шланг диаметром 3/4". Предназначен для подключения пистолета, разбрызгивателя или других насадок. Пригодится дачникам для ухода за растениями на садово-огородном участке.
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Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
соединитель
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
8
Высота, см
5
Страна производитель
Китай
Алюминиевый быстросъемный соединитель Palisad LUXE 65837 с клапаном «аквастоп» используется для организации оросительной системы и устанавливается на шланг диаметром 3/4". Предназначен для подключения пистолета, разбрызгивателя или других насадок. Пригодится дачникам для ухода за растениями на садово-огородном участке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Соединитель быстросъемный PALISAD 65837, 3/4", аквастоп, алюминий, TPR, LUXE - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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