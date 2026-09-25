Top.Mail.Ru
Набор для подключения шланга PALISAD 65178, 3/4" (пистолет 7 режимов, адаптер, 2 соединителя) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор для подключения шланга PALISAD 65178, 3/4" (пистолет 7 режимов, адаптер, 2 соединителя)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор для подключения шланга PALISAD 65178, 3/4&quot; (пистолет 7 режимов, адаптер, 2 соединителя) - фото 1
Набор для подключения шланга PALISAD 65178, 3/4&quot; (пистолет 7 режимов, адаптер, 2 соединителя) - фото 2
Набор для подключения шланга PALISAD 65178, 3/4&quot; (пистолет 7 режимов, адаптер, 2 соединителя) - фото 3
Набор для подключения шланга PALISAD 65178, 3/4&quot; (пистолет 7 режимов, адаптер, 2 соединителя) - фото 4
Набор для подключения шланга PALISAD 65178, 3/4&quot; (пистолет 7 режимов, адаптер, 2 соединителя) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
пластик
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
7
  • Набор для подключения шланга PALISAD 65178, 3/4&quot; (пистолет 7 режимов, адаптер, 2 соединителя) - фото 1
  • Набор для подключения шланга PALISAD 65178, 3/4&quot; (пистолет 7 режимов, адаптер, 2 соединителя) - фото 2
  • Набор для подключения шланга PALISAD 65178, 3/4&quot; (пистолет 7 режимов, адаптер, 2 соединителя) - фото 3
  • Набор для подключения шланга PALISAD 65178, 3/4&quot; (пистолет 7 режимов, адаптер, 2 соединителя) - фото 4
  • Набор для подключения шланга PALISAD 65178, 3/4&quot; (пистолет 7 режимов, адаптер, 2 соединителя) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745272
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор для подключения шланга PALISAD 65178, 3/4" (пистолет 7 режимов, адаптер, 2 соединителя)
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Тип фитинга
коннектор
Рассеиватель
есть
Количество режимов полива
7
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Ширина, см
16
Высота, см
6.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х6
Вес, г.
190

Описание товара Набор для подключения шланга PALISAD 65178, 3/4" (пистолет 7 режимов, адаптер, 2 соединителя)

Набор для подключения шланга диаметром 3/4"" Palisad 65178 включает пистолет с 7 режимами разбрызгивания, адаптер и 2 соединителя. Предназначен для организации системы орошения. Коннектор с функцией «аквастоп» останавливает подачу воды при отсутствии соединения с пистолетом. Элементы набора могут использоваться со всеми оросительными системами линеек Palisad и Palisad Luxe. Комплект пригодится для ухода за растениями на дачном участке.

Отзывы о товаре Набор для подключения шланга PALISAD 65178, 3/4" (пистолет 7 режимов, адаптер, 2 соединителя)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Тип фитинга
коннектор
Рассеиватель
есть
Количество режимов полива
7
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Ширина, см
16
Высота, см
6.2
Страна производитель
Китай
Описание
Набор для подключения шланга диаметром 3/4"" Palisad 65178 включает пистолет с 7 режимами разбрызгивания, адаптер и 2 соединителя. Предназначен для организации системы орошения. Коннектор с функцией «аквастоп» останавливает подачу воды при отсутствии соединения с пистолетом. Элементы набора могут использоваться со всеми оросительными системами линеек Palisad и Palisad Luxe. Комплект пригодится для ухода за растениями на дачном участке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор для подключения шланга PALISAD 65178, 3/4" (пистолет 7 режимов, адаптер, 2 соединителя) - данный товар вы можете купить по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...