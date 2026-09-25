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Адаптер латунный PALISAD 65820, 1/2"-3/4", внутренняя резьба, с переходником купить с доставкой в Москве
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Адаптер латунный PALISAD 65820, 1/2"-3/4", внутренняя резьба, с переходником

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Адаптер латунный PALISAD 65820, 1/2&quot;-3/4&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 1
Адаптер латунный PALISAD 65820, 1/2&quot;-3/4&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 2
Адаптер латунный PALISAD 65820, 1/2&quot;-3/4&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 3
Адаптер латунный PALISAD 65820, 1/2&quot;-3/4&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 4
Адаптер латунный PALISAD 65820, 1/2&quot;-3/4&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 5
Адаптер латунный PALISAD 65820, 1/2&quot;-3/4&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
металл
Длина, м
0.11
Тип фитинга
адаптер
  • Адаптер латунный PALISAD 65820, 1/2&quot;-3/4&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 1
  • Адаптер латунный PALISAD 65820, 1/2&quot;-3/4&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 2
  • Адаптер латунный PALISAD 65820, 1/2&quot;-3/4&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 3
  • Адаптер латунный PALISAD 65820, 1/2&quot;-3/4&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 4
  • Адаптер латунный PALISAD 65820, 1/2&quot;-3/4&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 5
  • Адаптер латунный PALISAD 65820, 1/2&quot;-3/4&quot;, внутренняя резьба, с переходником - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745095
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Адаптер латунный PALISAD 65820, 1/2"-3/4", внутренняя резьба, с переходником
380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
штуцер
Материал
металл
Длина, м
0.11
Тип фитинга
адаптер
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Ширина, см
7
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
60

Описание товара Адаптер латунный PALISAD 65820, 1/2"-3/4", внутренняя резьба, с переходником

Адаптер PALISAD 65820 латунный 1/2''-3/4'' внутренняя резьба с переходником Адаптер изготовлен из латуни. Предназначен для соединения поливочной системы с резьбовыми кранами, распределителями и распылителями, имеющими резьбовой выход. Посадочный диаметр с внутренней резьбой, с другой стороны – штуцер (быстросъемное соединение). Посадочный диаметр адаптера и штуцера совместимы со всеми элементами поливочной системы PALISAD.

Отзывы о товаре Адаптер латунный PALISAD 65820, 1/2"-3/4", внутренняя резьба, с переходником




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
штуцер
Материал
металл
Длина, м
0.11
Тип фитинга
адаптер
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Ширина, см
7
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер PALISAD 65820 латунный 1/2''-3/4'' внутренняя резьба с переходником Адаптер изготовлен из латуни. Предназначен для соединения поливочной системы с резьбовыми кранами, распределителями и распылителями, имеющими резьбовой выход. Посадочный диаметр с внутренней резьбой, с другой стороны – штуцер (быстросъемное соединение). Посадочный диаметр адаптера и штуцера совместимы со всеми элементами поливочной системы PALISAD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер латунный PALISAD 65820, 1/2"-3/4", внутренняя резьба, с переходником - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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