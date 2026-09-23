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Дождеватель Grinda 427631 купить с доставкой в Москве
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Дождеватель Grinda 427631

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Дождеватель Grinda 427631
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 476130
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Дождеватель Grinda 427631
350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х15х10
Вес, г.
170

Описание товара Дождеватель Grinda 427631

Распылитель 9-ти позиционный на пике Grinda 427631 предназначен для полива растений на садовых и огородных участках. Имеет 9 режимов: широкая полоса, распыление под углом, полукруг, круговое аэрирование, узкая полоса, трапеция, конус, центр, внешний круг. Сделан из ударопрочной пластмассы, что повышает срок службы изделия.

Отзывы о товаре Дождеватель Grinda 427631




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Страна производитель
Китай
Описание
Распылитель 9-ти позиционный на пике Grinda 427631 предназначен для полива растений на садовых и огородных участках. Имеет 9 режимов: широкая полоса, распыление под углом, полукруг, круговое аэрирование, узкая полоса, трапеция, конус, центр, внешний круг. Сделан из ударопрочной пластмассы, что повышает срок службы изделия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дождеватель Grinda 427631 – стоимость товара 350 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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