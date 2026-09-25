Переходник универсальный PALISAD 65883, 1/2"-1" с шарниром, LUXE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 745103
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Характеристики
Бренд
Тип товара
штуцер
Материал
пластик
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 1 дюйм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х7х4
Вес, г.
84
Описание товара Переходник универсальный PALISAD 65883, 1/2"-1" с шарниром, LUXE
Переходник Palisad LUXE 65783 с внутренней резьбой 1/2"-1", с шарниром, позволяет подключать шланги напрямую к отводу. Позволяет создать полноценную систему полива, пригодится владельцам садовых и огородных участков.
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Бренд
Тип товара
штуцер
Материал
пластик
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 1 дюйм
Страна производитель
Китай
Переходник Palisad LUXE 65783 с внутренней резьбой 1/2"-1", с шарниром, позволяет подключать шланги напрямую к отводу. Позволяет создать полноценную систему полива, пригодится владельцам садовых и огородных участков.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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