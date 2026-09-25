Муфта ремонтная PALISAD 65838, 1/2", алюминий, TPR, LUXE
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
металл
Тип фитинга
муфта соединительная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
В наличии
Код товара: 745100
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Загружаем...
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Загружаем...
300 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
муфта
Материал
металл
Тип фитинга
муфта соединительная
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2 дюйм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х3
Вес, г.
60
Описание товара Муфта ремонтная PALISAD 65838, 1/2", алюминий, TPR, LUXE
Муфта ремонтная PALISAD 65838, 1/2", алюминий, TPR, LUXE
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Бренд
Тип товара
муфта
Материал
металл
Тип фитинга
муфта соединительная
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2 дюйм
Страна производитель
Китай
Муфта ремонтная PALISAD 65838, 1/2", алюминий, TPR, LUXE
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Муфта ремонтная PALISAD 65838, 1/2", алюминий, TPR, LUXE - стоимость товара 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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