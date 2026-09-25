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Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный купить с доставкой в Москве
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Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный

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Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный - фото 1
Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный - фото 2
Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный - фото 3
Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный - фото 4
Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный - фото 5
Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный - фото 6
Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный - фото 7
Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный - фото 8
Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
  • Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный - фото 1
  • Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный - фото 2
  • Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный - фото 3
  • Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный - фото 4
  • Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный - фото 5
  • Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный - фото 6
  • Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный - фото 7
  • Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный - фото 8
  • Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745125
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
разветвитель-тройник
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Давление, Бар
4
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
15
Высота, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х2
Вес, г.
150

Описание товара Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный

Разветвитель-тройник Palisad — практичное решение для организации полива на нескольких направлениях. Пластиковый корпус отличается небольшим весом — всего 0,16 кг, а компактные габариты 11 см в длину, 20 см в высоту и 15 см в ширину не займут много места в системе. Модель оснащена штуцером для подключения диаметром 3/4 дюйма, рассеивателем и регулятором расхода воды. Три режима полива помогают подобрать подходящую подачу воды, а фиксатор для длительного полива делает использование удобнее: не требуется постоянно удерживать элемент вручную. Разветвитель рассчитан на давление до 4 бар.

Отзывы о товаре Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
разветвитель-тройник
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Давление, Бар
4
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
15
Высота, см
20
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Разветвитель-тройник Palisad — практичное решение для организации полива на нескольких направлениях. Пластиковый корпус отличается небольшим весом — всего 0,16 кг, а компактные габариты 11 см в длину, 20 см в высоту и 15 см в ширину не займут много места в системе. Модель оснащена штуцером для подключения диаметром 3/4 дюйма, рассеивателем и регулятором расхода воды. Три режима полива помогают подобрать подходящую подачу воды, а фиксатор для длительного полива делает использование удобнее: не требуется постоянно удерживать элемент вручную. Разветвитель рассчитан на давление до 4 бар.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тройник для разветвления или соединения PALISAD 665688, штуцерный, латунный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 300 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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