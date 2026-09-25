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Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65515, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 купить с доставкой в Москве
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Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65515, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2

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Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65515, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - фото 1
Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65515, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - фото 2
Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65515, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
26
Количество режимов полива
1
  • Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65515, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - фото 1
  • Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65515, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - фото 2
  • Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65515, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745282
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
есть
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
26
Количество режимов полива
1
Форма участка полива
сектор
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Ширина, см
14
Высота, см
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х14х5
Вес, г.
200

Описание товара Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65515, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2

Palisad 65515 — это пластиковый импульсный разбрызгиватель для полива сада или газона, с регулировкой угла горизонтального распыления и дальностью до 26 м. Он рассчитан на удобный стационарный полив участков без постоянного участия человека

Отзывы о товаре Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65515, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
есть
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
26
Количество режимов полива
1
Форма участка полива
сектор
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Ширина, см
14
Развернуть
Высота, см
9
Страна производитель
Китай
Описание
Palisad 65515 — это пластиковый импульсный разбрызгиватель для полива сада или газона, с регулировкой угла горизонтального распыления и дальностью до 26 м. Он рассчитан на удобный стационарный полив участков без постоянного участия человека
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Разбрызгиватель пластиковый PALISAD 65515, импульсный, с регулировкой угла горизонт. распыления до 2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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