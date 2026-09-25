Адаптер латунный PALISAD 65850, 3/4", внешняя резьба
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Характеристики
Длина, м
0.11
Тип фитинга
адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
В наличии
Код товара: 745102
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310 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
штуцер
Длина, м
0.11
Тип фитинга
адаптер
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Ширина, см
7
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х3
Вес, г.
40
Описание товара Адаптер латунный PALISAD 65850, 3/4", внешняя резьба
Латунный адаптер Palisad 65850 с внешней резьбой диаметром 3/4 дюйма служит для соединения оросительной системы с краном или насосом. Используется для организации полива растений в огороде или на дачном участке.
Преимущества
- Адаптер изготовлен из латуни, поэтому устойчив к коррозии и долговечен.
- Штуцер быстросъемного соединения позволяет быстро и многократно подсоединять и отсоединять шланг от источника подачи воды.
- Адаптер совместим с элементами всех поливочных систем серии Palisad.
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Бренд
Тип товара
штуцер
Длина, м
0.11
Тип фитинга
адаптер
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Ширина, см
7
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Латунный адаптер Palisad 65850 с внешней резьбой диаметром 3/4 дюйма служит для соединения оросительной системы с краном или насосом. Используется для организации полива растений в огороде или на дачном участке.
Преимущества
- Адаптер изготовлен из латуни, поэтому устойчив к коррозии и долговечен.
- Штуцер быстросъемного соединения позволяет быстро и многократно подсоединять и отсоединять шланг от источника подачи воды.
- Адаптер совместим с элементами всех поливочных систем серии Palisad.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Адаптер латунный PALISAD 65850, 3/4", внешняя резьба - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 310 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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