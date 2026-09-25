Цилиндр гидравлический для STELS 51359, 4-тонной растяжки
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Характеристики
Тип действия
прямой
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
120
Максимальный диаметр штока, мм
34
Максимальная длина цилиндра, мм
270
Штуцер
ZG 1/4"
Соединитель
ZG 1/4"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб.
В наличии
Код товара: 743672
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2 680 руб.
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Характеристики
Бренд
STELS
Тип действия
прямой
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
120
Максимальный диаметр штока, мм
34
Максимальная длина цилиндра, мм
270
Максимальный объем рабочей жидкости, л
520
Максимальное усилие, тс
4
Штуцер
ZG 1/4"
Соединитель
ZG 1/4"
Комплектация
Цилиндр в сборе - 1 штЗИП - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х9х4
Вес, кг.
1.84
Описание товара Цилиндр гидравлический для STELS 51359, 4-тонной растяжки
Гидравлический цилиндр Stels 51359 — запасной модуль комплекта 4-тонной растяжки, которая используется для рихтовки деформированных крупных участков автомобильного кузова, таких как дверной и оконный проем, багажник или капот. Подходит к наборам 513345, 51352 и 51354. Пригодится в авторемонтной мастерской, а также для проведения самостоятельных кузовных работ.
Преимущества
- Прочность — стальной корпус устойчив к нагрузкам и выдерживает длительное использование.
- Простое подключение и эксплуатация — особые навыки и специализированное обслуживание не требуются.
- Длина 270 мм и малый вес 1,93 кг — гидроцилиндр удобен для хранения и перемещения.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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Бренд
STELS
Тип действия
прямой
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
120
Максимальный диаметр штока, мм
34
Максимальная длина цилиндра, мм
270
Максимальный объем рабочей жидкости, л
520
Максимальное усилие, тс
4
Штуцер
ZG 1/4"
Соединитель
ZG 1/4"
Комплектация
Цилиндр в сборе - 1 штЗИП - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
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Страна производитель
Китай
Гидравлический цилиндр Stels 51359 — запасной модуль комплекта 4-тонной растяжки, которая используется для рихтовки деформированных крупных участков автомобильного кузова, таких как дверной и оконный проем, багажник или капот. Подходит к наборам 513345, 51352 и 51354. Пригодится в авторемонтной мастерской, а также для проведения самостоятельных кузовных работ.
Преимущества
- Прочность — стальной корпус устойчив к нагрузкам и выдерживает длительное использование.
- Простое подключение и эксплуатация — особые навыки и специализированное обслуживание не требуются.
- Длина 270 мм и малый вес 1,93 кг — гидроцилиндр удобен для хранения и перемещения.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Цилиндр гидравлический для STELS 51359, 4-тонной растяжки - стоимость товара 2680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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