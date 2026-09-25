Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип действия
ручной гидравлический
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
150
Максимальный диаметр штока, мм
38
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 920 руб.
В наличии
Код товара: 743669
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Загружаем...
12 920 руб.
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Характеристики
Бренд
STELS
Тип действия
ручной гидравлический
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
150
Максимальный диаметр штока, мм
38
Максимальное усилие, тс
10
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Комплектация
Растяжка гидравлическая с насадками - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х40х17
Вес, кг.
32.14
Описание товара Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе
Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
STELS
Тип действия
ручной гидравлический
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
150
Максимальный диаметр штока, мм
38
Максимальное усилие, тс
10
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Комплектация
Растяжка гидравлическая с насадками - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Растяжка гидравлическая STELS 51355, 10 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в пласт. кейсе - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 12920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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