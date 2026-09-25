Гидравлическая стяжка с 2 крюками Kraftool 43423-10, 10 т
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742013
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х28х21
Вес, кг.
5.38
Описание товара Гидравлическая стяжка с 2 крюками Kraftool 43423-10, 10 т
Гидравлическая стяжка пружин Kraftool создана для тех, кто ценит комфорт и безопасность при выполнении сложных задач. Благодаря гидравлическому механизму, процесс сжатия пружин становится гораздо легче и требует минимум усилий. Надёжность и простота работы делают инструмент особенно удобным для автосервиса и самостоятельного ремонта.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Kraftool
Страна производитель
Китай
Гидравлическая стяжка пружин Kraftool создана для тех, кто ценит комфорт и безопасность при выполнении сложных задач. Благодаря гидравлическому механизму, процесс сжатия пружин становится гораздо легче и требует минимум усилий. Надёжность и простота работы делают инструмент особенно удобным для автосервиса и самостоятельного ремонта.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Гидравлическая стяжка с 2 крюками Kraftool 43423-10, 10 т - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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