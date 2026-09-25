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Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе купить с доставкой в Москве
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Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе

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Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 1
Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 2
Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 3
Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 4
Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 5
Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 6
Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 7
Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 8
Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 9
Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 10
Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 11
Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 12
Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 13
Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 14
Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 15
Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 16
Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 17
Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 18
Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
120
Максимальный диаметр штока, мм
25
Максимальная длина цилиндра, мм
272
Давление при максимальной нагрузке, МПа
64
  • Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 1
  • Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 2
  • Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 3
  • Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 4
  • Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 5
  • Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 6
  • Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 7
  • Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 8
  • Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 9
  • Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 10
  • Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 11
  • Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 12
  • Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 13
  • Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 14
  • Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 15
  • Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 16
  • Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 17
  • Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 18
  • Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 920 руб. 
Начислим 159 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743666
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе
9 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
120
Максимальный диаметр штока, мм
25
Максимальная длина цилиндра, мм
272
Максимальное усилие, тс
4
Давление при максимальной нагрузке, МПа
64
Комплектация
Растяжка гидравлическая с насадками - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х24х17
Вес, кг.
20.1

Описание товара Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе

Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе

Отзывы о товаре Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе




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Характеристики
Бренд
STELS
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
120
Максимальный диаметр штока, мм
25
Максимальная длина цилиндра, мм
272
Максимальное усилие, тс
4
Давление при максимальной нагрузке, МПа
64
Комплектация
Растяжка гидравлическая с насадками - 1 штРемонтный комплект прокладок - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Растяжка гидравлическая STELS 51352, 4 т, набор из 17 предметов, 7 сменных насадок, в метал. кейсе - по цене 9920 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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