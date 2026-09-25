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Цилиндр гидравлический для STELS 51360, 10-тонной растяжки купить с доставкой в Москве
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Цилиндр гидравлический для STELS 51360, 10-тонной растяжки

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Цилиндр гидравлический для STELS 51360, 10-тонной растяжки - фото 1
Цилиндр гидравлический для STELS 51360, 10-тонной растяжки - фото 2
Цилиндр гидравлический для STELS 51360, 10-тонной растяжки - фото 3
Цилиндр гидравлический для STELS 51360, 10-тонной растяжки - фото 4
Цилиндр гидравлический для STELS 51360, 10-тонной растяжки - фото 5
Цилиндр гидравлический для STELS 51360, 10-тонной растяжки - фото 6
Цилиндр гидравлический для STELS 51360, 10-тонной растяжки - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип действия
прямой
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
150
Максимальный диаметр штока, мм
38
Максимальная длина цилиндра, мм
380
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Штуцер
ZG 1/4"
Соединитель
ZG 1/4"
  • Цилиндр гидравлический для STELS 51360, 10-тонной растяжки - фото 1
  • Цилиндр гидравлический для STELS 51360, 10-тонной растяжки - фото 2
  • Цилиндр гидравлический для STELS 51360, 10-тонной растяжки - фото 3
  • Цилиндр гидравлический для STELS 51360, 10-тонной растяжки - фото 4
  • Цилиндр гидравлический для STELS 51360, 10-тонной растяжки - фото 5
  • Цилиндр гидравлический для STELS 51360, 10-тонной растяжки - фото 6
  • Цилиндр гидравлический для STELS 51360, 10-тонной растяжки - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743473
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Цилиндр гидравлический для STELS 51360, 10-тонной растяжки
4 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип действия
прямой
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
150
Максимальный диаметр штока, мм
38
Максимальная длина цилиндра, мм
380
Максимальный объем рабочей жидкости, л
520
Максимальное усилие, тс
10
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Штуцер
ZG 1/4"
Соединитель
ZG 1/4"
Комплектация
Цилиндр в сборе - 1 штЗИП - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х10х9
Вес, кг.
5.23

Описание товара Цилиндр гидравлический для STELS 51360, 10-тонной растяжки

Гидравлический цилиндр Stels 51360 — запасной модуль комплекта 10-тонной растяжки, которая используется для рихтовки деформированных крупных участков автомобильного кузова, таких как дверной и оконный проем, багажник или капот. Подходит к наборам 513405, 51353, 51355 и 51356. Пригодится в авторемонтной мастерской, а также для проведения самостоятельных кузовных работ.

Преимущества

  • Прочность — стальной корпус устойчив к нагрузкам и выдерживает длительное использование.
  • Простое подключение и эксплуатация — особые навыки и специализированное обслуживание не требуются.
  • Длина 380 мм и малый вес 5,35 кг — гидроцилиндр удобен для хранения и перемещения.

Отзывы о товаре Цилиндр гидравлический для STELS 51360, 10-тонной растяжки




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
STELS
Тип действия
прямой
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
150
Максимальный диаметр штока, мм
38
Максимальная длина цилиндра, мм
380
Максимальный объем рабочей жидкости, л
520
Максимальное усилие, тс
10
Давление при максимальной нагрузке, МПа
62
Штуцер
ZG 1/4"
Соединитель
ZG 1/4"
Развернуть
Комплектация
Цилиндр в сборе - 1 штЗИП - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Гидравлический цилиндр Stels 51360 — запасной модуль комплекта 10-тонной растяжки, которая используется для рихтовки деформированных крупных участков автомобильного кузова, таких как дверной и оконный проем, багажник или капот. Подходит к наборам 513405, 51353, 51355 и 51356. Пригодится в авторемонтной мастерской, а также для проведения самостоятельных кузовных работ.

Преимущества

  • Прочность — стальной корпус устойчив к нагрузкам и выдерживает длительное использование.
  • Простое подключение и эксплуатация — особые навыки и специализированное обслуживание не требуются.
  • Длина 380 мм и малый вес 5,35 кг — гидроцилиндр удобен для хранения и перемещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цилиндр гидравлический для STELS 51360, 10-тонной растяжки - стоимость товара 4000 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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