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Цилиндр гидравлический STELS 51361, 5 т, стяжной усиленный с крюками купить с доставкой в Москве
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Цилиндр гидравлический STELS 51361, 5 т, стяжной усиленный с крюками

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Цилиндр гидравлический STELS 51361, 5 т, стяжной усиленный с крюками - фото 1
Цилиндр гидравлический STELS 51361, 5 т, стяжной усиленный с крюками - фото 2
Цилиндр гидравлический STELS 51361, 5 т, стяжной усиленный с крюками - фото 3
Цилиндр гидравлический STELS 51361, 5 т, стяжной усиленный с крюками - фото 4
Цилиндр гидравлический STELS 51361, 5 т, стяжной усиленный с крюками - фото 5
Цилиндр гидравлический STELS 51361, 5 т, стяжной усиленный с крюками - фото 6
Цилиндр гидравлический STELS 51361, 5 т, стяжной усиленный с крюками - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип действия
обратный
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
130
Максимальный диаметр штока, мм
33
Максимальная длина цилиндра, мм
260
Давление при максимальной нагрузке, МПа
55
Соединитель
NPT1/4"
  • Цилиндр гидравлический STELS 51361, 5 т, стяжной усиленный с крюками - фото 1
  • Цилиндр гидравлический STELS 51361, 5 т, стяжной усиленный с крюками - фото 2
  • Цилиндр гидравлический STELS 51361, 5 т, стяжной усиленный с крюками - фото 3
  • Цилиндр гидравлический STELS 51361, 5 т, стяжной усиленный с крюками - фото 4
  • Цилиндр гидравлический STELS 51361, 5 т, стяжной усиленный с крюками - фото 5
  • Цилиндр гидравлический STELS 51361, 5 т, стяжной усиленный с крюками - фото 6
  • Цилиндр гидравлический STELS 51361, 5 т, стяжной усиленный с крюками - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743474
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Цилиндр гидравлический STELS 51361, 5 т, стяжной усиленный с крюками
5 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип действия
обратный
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
130
Максимальный диаметр штока, мм
33
Максимальная длина цилиндра, мм
260
Максимальный объем рабочей жидкости, л
100
Максимальное усилие, тс
5
Давление при максимальной нагрузке, МПа
55
Соединитель
NPT1/4"
Комплектация
Цилиндр в сборе - 1 штЗИП - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х13х6
Вес, кг.
6.14

Описание товара Цилиндр гидравлический STELS 51361, 5 т, стяжной усиленный с крюками

Цилиндр гидравлический STELS 51361, 5 т, стяжной усиленный с крюками

Отзывы о товаре Цилиндр гидравлический STELS 51361, 5 т, стяжной усиленный с крюками




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип действия
обратный
Привод
ручной гидравлический
Максимальный ход штока, мм
130
Максимальный диаметр штока, мм
33
Максимальная длина цилиндра, мм
260
Максимальный объем рабочей жидкости, л
100
Максимальное усилие, тс
5
Давление при максимальной нагрузке, МПа
55
Соединитель
NPT1/4"
Комплектация
Цилиндр в сборе - 1 штЗИП - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
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Страна производитель
Китай
Описание
Цилиндр гидравлический STELS 51361, 5 т, стяжной усиленный с крюками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цилиндр гидравлический STELS 51361, 5 т, стяжной усиленный с крюками - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5230 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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